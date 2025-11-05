IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кола се вряза в пешеходци във Франция, 10 души са ранени

Инцидентът е станал на остров Олерон на атлантическото крайбрежие

05.11.2025 | 13:27 ч.
Мъж бе арестуван във Франция, след като умишлено се вряза тази сутрин с автомобила си в няколко пешеходци и велосипедисти на туристическия остров Олерон на атлантическото крайбрежие, съобщиха френската телевизия Бе Еф Ем Те Ве и Ройтерс, позовавайки се на жандармерията и прокуратурата.

Десет души са ранени. Двама от тях са в критично състояние и са настанени в интензивно отделение.

Френският министър на вътрешните работи Лоран Нуниез потвърди информацията за инцидента в социалната мрежа "Екс". "По молба на френския премиер (Себастиен Льокорню) ще отида на мястото на това произшествие на остров Олерон", написа той.

Започнало е разследване, уточни Нуниез.
(БТА)

