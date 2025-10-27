ВСС иска 1 млрд. евро бюджет за Съдебната власт

Висшият съдебен съвет (ВСС) иска бюджетът на съдебната власт за следващата година да бъде 996 193 700 евро.

Прогнозата за 2027 г. е 1 043 693 100 евро, а за 2028 г. - 1 142 052 700 евро. ВСС внася в Народното събрание свой вариант на бюджета, но по правило депутатите гласуват варианта на финансовото министерство, съобщава "Сега".

В проекта за догодина се предвижда 18-процентен ръст на заплатите на магистратите и служителите. От Министерството на финансите са поискали да не се залага увеличение на заплатите заради препоръките на Международния валутен фонд да се ограничи ръстът на разходите за заплати в публичния сектор.

Законът за съдебната власт обаче обвързва най-ниската магистратска заплата - на младшите съдии, прокурори и следователи, с удвоената средномесечна заплата на заетите лица в бюджетната сфера съгласно данните на Националния статистически институт. Най-големи са разходите за персонал. За 2026 г. са заложени 836 647 400 евро, като за заплати са 622 274 100 евро. ВСС залага 61 355 000 евро собствени приходи, пише БГНЕС.