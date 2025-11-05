Скален къс разби предното стъкло на кола на пътя София и Самоков

Пореден инцидент на пътя между София и Самоков. Скален къс падна върху движеща се кола и влезе през предното стъкло, предаде БТВ.

6 часа сутрина – пътят Самоков – София. Докато пътува за работа огромен камък раздробява предния прозорец на автомобила на Андрей Владов в движение и влиза в колата.

„Без маркировка, паднали дървета, листа, никаква видимост. Карайки с 40 км/ч пада камък, без да очаквам. Зад мен нямаше никой. Аз по инстинкт просто завих надясно и се ударих в мантинелата“, разказва мъжът.

Той се разминава без наранявания. 10 минути по-късно на място пристига негов познат, за да му помогне. Докато го чака, вижда как още камъни падат.

„Пред мен падна още един камък. Ние го преместихме. Не знам какво трябва да се случи на този път. Трябва да умре ли някой, деца ли?“, пита Андрей.I