IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 59

Пияна французойка изхвърли куче от шестия етаж в Несебър, било болно

То е намерено мъртво в двора на кооперацията

06.11.2025 | 13:30 ч. 9
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Заради смъртта на куче, изхвърлено от шестия етаж на жилищна сграда в Несебър,  е образувано е досъдебно производство, съобщиха от полицията в Бургас.

Кучето е открито мъртво в двора на кооперацията. 

Инцидентът е станал вчера, а сигналът е подаден от живущи в сградата, които съобщили за умряло кученце от породата йоркширски териер.

Установено е, че кучето е било изхвърлено от собственичката му - френска гражданка, която обяснила, че животното било болно и затова го е изхвърлила през терасата. 

Жената е тествана е за употреба на алкохол, като дрегерът е отчел 1,54 промила. Тя е задържана за срок до 24 часа.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

куче изхвърляне Несебър
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem