Пияна французойка изхвърли куче от шестия етаж в Несебър, било болно

Заради смъртта на куче, изхвърлено от шестия етаж на жилищна сграда в Несебър, е образувано е досъдебно производство, съобщиха от полицията в Бургас.

Кучето е открито мъртво в двора на кооперацията.

Инцидентът е станал вчера, а сигналът е подаден от живущи в сградата, които съобщили за умряло кученце от породата йоркширски териер.

Установено е, че кучето е било изхвърлено от собственичката му - френска гражданка, която обяснила, че животното било болно и затова го е изхвърлила през терасата.

Жената е тествана е за употреба на алкохол, като дрегерът е отчел 1,54 промила. Тя е задържана за срок до 24 часа.