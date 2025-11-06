IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Шофьор почина от инфаркт зад волана на ученически автобус

В автобуса е нямало пътници

06.11.2025 | 15:32 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Шофьор от Неделино почина от масивен инфаркт на пътя в ученически автобус, каза за БТА кметът на общината Боян Кехайов. Нещастният инцидент с 66-годишния мъж от село Върлино е станал днес към 10:40 часа в Златоград на бул. "България". 

В автобуса е нямало пътници.  

Шофьорът преминал преглед на автобуса в Златоград и малко след това, докато шофирал, му прилошало. Успял да спре автобуса и да го изгаси. Открит е от полицаи. Пристигналият екип на "Спешна помощ" само констатирал смъртта.

"Бил е с крак на спирачката, успял е да направи всичко възможно, за да не стане по-голяма трагедия“, допълни Кехайов. Той посочи, че починалият е дългогодишен служител на общината.  Жителите на село Върлино споделили с него, че смъртта на шофьора е голяма загуба за всички. Починалият превозвал децата на училище в Неделино и купувал на хората лекарства и хранителни продукти.

Тялото на мъжа е транспортирано в родното му село с траурния автомобил на Община Неделино. Кметът Боян Кехайов изказва съболезнования на близките.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

училищен автобус неделино инфаркт
