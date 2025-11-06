IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Арестуваха двама мъже по сигнали за домашно насилие в Казанлък

По двата случая са образувани бързи производства под надзора на Районната прокуратура

06.11.2025 | 17:37 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Двама мъже са задържани за срок до 24 часа по сигнали за домашно насилие, получени в сряда в Районното управление в Казанлък, съобщават от Областната дирекция на МВР в Стара Загора. 

Образувани са бързи производства под надзора на Районната прокуратура. 

Около 15:30 часа преди ден е получено съобщение, че 23-годишен мъж е отправял закани и заплахи спрямо 40-годишната си майка в условия на домашно насилие. Деянието е извършено в Казанлък. 

Час по-късно на спешен телефон 112 е получен сигнал от 28-годишна жена, че в гурковското село Паничерево ѝ е нанесен побой от 31-годишен мъж, с когото е живяла на семейни начала. 

На жената е оказана медицинска помощ и е освободена за домашно лечение.

домашно насилие Казанлък ОДМВР-Стара Загора село Паничерево полиция
