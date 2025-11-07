Една легенда си отива: Нов пистолет сменя "Макаров" в армията

Българската армия ще бъде превъоръжена с нови пистолети - 9-милиметрови "Springfield Armory 4.5". Те се произвеждат в Хърватия и ще сменят легендарния "Макаров".

Новината съобщи пред БНР командирът на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков на полигона Люляк край Стара Загора. Там се проведе състезание по стрелба за журналисти и за акредитирани у нас военни аташета по случай 147-ата годишнина на Сухопътните войски и 140-ата от Сръбско-българската война.

Предстои включването на сделката в бюджета за 2026 година и заплащането на няколко хиляди образци, част от които ще бъдат на въоръжение и в Сухопътни войски. По инфо от миналата година за целта са отпуснати 40 милиона лева.

Ген. Дешков коментира, че за новия пистолет са осигурени достатъчно боеприпаси: "Имаме в нашите складове за няколко години напред, така че подготовката може да започне незабавно с неговото получаване".

Очаква се Министерство на отбраната да направи и избор на снайперски комплект за Сухопътни войски през идващата 2026 годна. Продължават доставките на разузнавателни и FPV дронове и дронове тип "камикадзе".

Командващият Сухопътни войски коментира още, че не се отказват от реактивните артилерийски системи "Град" и има план за модернизация им. По програмата SAFE Сухопътни войски се концентрират по два основни проекта:

"Единият е за подмяната на "стволната" артилерия, говорим за 155 милиметровите гаубици, и другия е за реактивни системи със залпов огън с висока точност и голяма дълбочина. Това са двете неща по SAFE , което на нас ни дава надеждата, че ще се случат. Кога – това зависи вече на военно-политическо ниво", каза генералът.