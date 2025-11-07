IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ивелин Михайлов: Не мога да позволя на депутати да унижават мен или жените

Лидерът на “Величие” отговори на обвиненията на Радостин Василев

07.11.2025 | 15:52 ч.
БГНЕС

“Не мога да позволя на един депутат или група депутати да дойдат да унижават мен и всеки ден да унижават жените, с които работя”, заяви пред журналисти в Народното събрание лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов. 

Коментарът му  идва след твърденията на лидера на МЕЧ Радостин Василев, че ще сезира институции за нарушения на лидера на "Величие" и приближени до него за "Исторически парк”.

По думите на Михайлов изказванията на лидера на МЕЧ са, за да прави внушения за “пирамида”.

“Имах телефонен разговор с Радостин Василев, в който го питам какво е пирамида. Той ми каза: “Мое лично мнение“ и ми затвори”, разказа Михайлов.

“Един човек, който е депутат, който трябва да говори от името на хората, да отиде и да говори за „мое лично мнение“, да занимава всички медии, това е нещо, което е подсъдно”, каза още лидерът на “Величие”.

Ивелин Михайлов Величие Радостин Василев НС депутати пирамида
