Схема (по Митрофанова) или законна процедура: Защо руснаците губят имоти у нас?

Не става дума за имотна измама, а неплащане на таксите на етажната собственост, определени от общите събрания, твърдят магистрати относно предупреждението на Руското посолство у нас за имотни схеми в България, от които са "изгорели" техни граждани.

По-скоро става въпрос за съдебни процедури вследствие на неуредени парични задължения за етажната собственост и неплащания своевременно.

На руснаците, които са закупили вакационни имоти им вдигат обикновено таксата на етажната собственост на общо събрание. Понякога това се случва дали за ремонти, дали за притежание на по-голяма част от етажната собственост.

Таксата се определя от притежателите на повече от половината на общите части. Те не си плащат тази издръжка, след което се изкарва изпълнителен лист за задълженията им и изнасят имота на публична продан. Руските граждани трябва да имат в България представители, които да участват в събранията, когато се формира такса подръжка за вакационните имоти.

По-рано от Руското посолство алармираха:

"Посолството периодично получава съобщения, че нашите граждани в България стават жертва на измамни схеми, свързани с недвижими имоти. Така, има случаи на продажба на апартаменти, притежавани от Русия под фалшиви правомощия и придобиване на недвижими имоти за сметка на несъществуващ дълг по т.нар. „менителница“. Същевременно, както посочват българските юристи, защитата срещу подобни действия – например отмяна на вече публична продажба на имот – включва комплекс от правно сложни мерки и често случаят не се решава в полза на пострадалия", съобщават от посолството.

Dnes.bg потърси за коментар бившият председател на Нотариалната камара Димитър Танев. Ето какво коментира нотариусът:

"В тези случаи не се касае за имотни измами, а за загубване на собствеността като резултат от водене на различни съдебни процедури, вследствие на неуредени парични задължения спрямо етажната собственост. Конституцията на България обявява, че частната собственост е неприкосновена, както и забранява злоупотребата с права. Не се допуска злоупотреба с права, както и тяхното упражняване, ако то накърнява права или законни интереси на други - чл. 57 , ал. 2.

Възможно е при отделни хипотези тези руски граждани да имат основания за отмяна на решенията на общото събрание на етажната собственост въз основа, на които са определени техни парични задължения.

Срокът е 30 дни от узнаването и е необходимо тези собственици да имат актуални електронни пощи и пълномощници, които да защитават техните интереси. При оспорване решенията на съдебните решения тези руски граждани трябва да посочват съдебни адресати.

България е правова страна и както придобиването, така и загубването на собствеността се реализира по определен от законите ред."