Задържаха трима мъже за крупна кражба на пари и злато от частен имот

Трима мъже от генералтошевското село Присад са привлечени към наказателна отговорност от Районната прокуратура в Добрич за кражба в големи размери на пари и златни бижута.

Тя е извършена на 1 ноември 2025 г. през нощта. Мъжете на възраст 41, 42 и 47 години са разбили вратата на къща в Добрич и са задигнали 30 000 евро и 4700 румънски леи, както и над 160 грама златни накити на стойност 86 190 лева, които открили в гардероб.

И тримата са стари познайници на полицията, като двама от тях в момента са в изпитателен срок по предходни присъди.

Тримата мъже са установени и задържани от органите на МВР, привлечени са към наказателна отговорност и ще останат в ареста за срок до 72 часа. Задържането им е удължено с постановление на наблюдаващия случая прокурор от Районна прокуратура – Добрич с оглед довеждането им пред съда за определяне на мярка за неотклонение. Предстои исканията за налагане на най-тежката такава – „задържане под стража“, да бъдат внесени за разглеждане. Работата по случая продължава, съобщи БНТ.