Митов за загиналите мигранти в Бургас: Полицаите са се справили добре

Вътрешният министър Даниел Митов коментира случая с катастрофиралия каналджия в Бургас и заяви, че полицаите са се справили добре.

“Идентична е оценката ми с тази на шефа ма Гранична полиция. Трябва да се знае, че не може да се минава свободно българската граница и трябва да се спазват полицейските разпореждания”, коментира вътрешният министър.

Митов също така подчерта, че опитите за преминаване през българската граница са намалели с над 70% спрямо 2024 година. Вътрешният министър посочи, че границата с Турция е най-натоварената външна граница на ЕС.

Министърът използва възможността и да поздрави колегите си за отдадеността, за добрата работа, която вършат, “да са още по-близо до гражданите и Бог да пази тях и семействата им. Празникът ни напомня, че българската полиция има доста традиции”.

“Оптимизации могат да се правят. Приказки, ще имаме най-много полицаи на глава от населението се говорят от хора, които не знаят за какво става въпрос. В МВР са Националната и Гранична полиция, ГДБОП, жандармерията, пожарната, Миграция, Български документи за самоличност”, каза Митов и посочи, че за последните 15 години съставът на МВР е намален, но не й отговорностите на ведомството.

“Подкрепям и се съобразявам с внесения бюджет и предложението за вдигане на осигурителната вноска с 2%, каза Митов и бобави, че в рамките на преговорите всичко може да се промени.