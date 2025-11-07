IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кола с мигранти се обърна в бургаското езеро Вая, шестима души загинаха

Автомобилът е бил преследван дълго от гранична полиция между Китен и Бургас

07.11.2025 | 06:37 ч. Обновена: 07.11.2025 | 06:38 ч. 32
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Шестима мигранти загинаха, след като колата, която ги превозваше, се преобърна на брега на бургаското езеро Вая. 

Преди катастрофата те са били преследвани дълго от гранична полиция между Китен и Бургас, съобщи БНР. 

Шофьорът на автомобила с мигранти - румънски гражданин, е оцелял и е задържан за разпит. Други трима от превозваните мигранти са ранени и са откарани в областната болница.

Катастрофата е станала, след като колата с мигранти се е отправила към вътрешния път през селата Ясна поляна и Росен. Когато стигала до входа на Бургас, където се намира контролно-пропускателният пункт в местността "Пода", блъска друг автомобил, измества го от пътя и влиза в града. 

Преследването продължава по булевард "Тодор Александров", преди моста "Владимир Павлов", с лента за принудително спиране, поставена от полицията, колата с мигранти се преобръща и пада във водата на езерото. 

 

мигранти езерото Вая гранична полиция Бургас
