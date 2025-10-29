Вариантите пред "Лукойл": Да работи с намален капацитет или да спре напълно

"Лукойл" разпродава международните си активи. От компанията уточниха, че вече е започнало разглеждането на лицензи на потенциални купувачи.

В предаването "България сутрин" Пламен Димитров от Българското геополитическо дружество заяви, че се намираме в ситуация на тройно вето за продажбата на “Лукойл”. Той добави, че купувачът трябва да бъде избран именно от тях и трябва да е одобрен от ДАНС.

"Плащането трябва да е разрешено от САЩ. При всички случаи ще се търси съдействието на американската страна, за да се направи изключение от санкциите", коментира още Димитров.

Рисковете пред рафинерията

Според експерта, ако се забави продажбата, ще възникнат рискове за работата на рафинерията. По думите му вариантите са рафинерията да работи с намален капацитет или да спре напълно, но при втория вариант ще има кризисна ситуация, защото това е единствената рафинерия в България.

Пред Bulgaria ON AIR Димитров обясни, че в Румъния има пет рафинерии, има и в Гърция, а рафинерията в Сърбия ще спре да работи всеки момент заради американските санкции. “Фирмите, които търгуват с горива с България, казват, че ще има проблеми. Възможно е временно да има смущения", прогнозира експертът.

Димитров обаче се съмнява българската рафинерия да спре работа.

"За "Лукойл" се говори от 1-2 години, че се търси купувач. Няма го този западен инвеститор, който да е проявил интерес. Чува се, без да е официално потвърдено, че преговорите за продажба са били на финален етап и фаворит е консорциум между азербайджанската държавна компания "Сокар" (SOCAR) и турската копания "Дженгиз Холдинг" (Cengiz Holding), с които да стане сделката", каза още Димитров.

Но, по думите му, са настъпили някои геополитически усложнения в отношенията между Русия и Азербайджан.

