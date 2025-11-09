Катастрофа между лек и товарен автомобил затвори Прохода на Републиката

Катастрофа между лек и товарен автомобил е затворила за движение на превозни средства Прохода на Републиката, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР във Велико Търново. Произшествието е станало около 09:30 ч. в района на село Мишеморков хан. Пострадал е водачът на лекия автомобил, предава БТА.
Обходният маршрут за леки автомобили е през прохода Шипка, а товарните моторни превозни средства изчакват на място, посочиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Движението се регулира от екипи на "Пътна полиция".
В този участък от пътя често стават катастрофи. При една от тях във великотърновската болница бяха приети 10 души. През октомври там имаше аварирал автомобил.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.