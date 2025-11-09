Катастрофа между лек и товарен автомобил затвори Прохода на Републиката

Катастрофа между лек и товарен автомобил е затворила за движение на превозни средства Прохода на Републиката, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР във Велико Търново. Произшествието е станало около 09:30 ч. в района на село Мишеморков хан. Пострадал е водачът на лекия автомобил, предава БТА.

Обходният маршрут за леки автомобили е през прохода Шипка, а товарните моторни превозни средства изчакват на място, посочиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Движението се регулира от екипи на "Пътна полиция".

В този участък от пътя често стават катастрофи. При една от тях във великотърновската болница бяха приети 10 души. През октомври там имаше аварирал автомобил.