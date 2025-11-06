Асен Василев за Бюджет 2026: Рекет над гражданите, ограбване на бизнеса

Нито едно българско правителство до момента не си е позволявало такъв удар и рекет върху българските граждани и бизнес. Вече трети ден, откакто е публикуван проектобюджетът за 2026 г., има пълно мълчание от Министерство на финансите, заяви лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев на брифинг за проектобюджета за 2026 г.

„Абсолютно безпрецедентно е министър или самото министерство да не излязат да защитят или най-малкото да обяснят бюджета, който са произвели. Преди да започнем Бюджет 2026, трябва да погледнем какво се случва с Бюджет 2025 г. и с приходната му част. Ще има 1,4 млрд. евро неизпълнение на данъчните приходи, т.е. ще съберем около 3 млрд. лв. по-малко данъчни приходи. Акцизите са стабилни. В общи линии продажбата на бензин и продажбата на цигари не мърдат и там прогнозите са винаги точни", каза Василев.

Лидерът на ПП отбеляза, че в финансовото министерство продължава да твърди, че ще получим всичките евросредства, които са планирани за тази година.

„Вчера видяхме, че 240 млн. евро няма да получим със сигурност. Шансът да получим трето плащане по ПВУ до края на годината е почти нулев", допълни Василев, като подчерта, че реално се формира дефицит от 1,8 млрд. евро по евросредствата.

Тази година вместо да събере 46 млрд. евро, правителството ще събере 43 млрд. евро, 7% по-малко приходи, обяви той и обясни, ча това има голямо отношение към бюджета за 2026 г.

Заложени са абсолютно нереални приходи от ДДС, вдигат се осигуровките на всички български граждани с 2%, удвоява се данък „дивидент", посочи бившият финансов министър и уточни, че се вземат едни пари от гражданите и от бизнеса.

Държавата ще вземе по 600 лева от всяка фирма и от всеки работник, обясни още Василев какво ще се случи догодина с този бюджет, а реалните ефекти ще бъдат такива, че фирмите и частният сектор просто няма да увеличат заплатите, защото парите, които са предвидили за увеличаване на заплатите, държавата ще ги вземе като допълнителни осигуровки за пенсии. Икономиката ще се декапитализира и ще намалеят инвестициите, предупреди лидерът на ПП до какво ще доведе удвояването на данък „дивидент".

Василев напомни, че по време на трите кризи – COVID кризата, войната в Украйнаи и енергийната криза, в нито един момент данъчните ставки не се увеличиха.

„Нито едно българско правителство до момента не си е позволявало такъв удар и рекет върху българските граждани и българския бизнес. Ограбване е може би най-меката дума, която мога да използвам в случая", каза още той.

Заплатите на прокуратурата и съда в момента са заложени с 14% ръст, утроен е капиталовият бюджет на Националната компания за железопътна инфраструктура (НКЖИ), заплатите в МВР, служби и привилегировани на властта „бухалки" се вдигат драстично, както и в КОНПИ и в ДАТО, алармира бившият финансов министър.

„Основният въпрос е защо бюджет 2026 беше предложен по начина, по който беше предложен и защо тези неща, които не са ядрена физика, не бяха направени. Защо се вкара целият този стрес в българския бизнес, в българските граждани и продължава да се прави опит да ни се обяснява как единственият начин да се върже бюджетът на 3% е държавата да ограби бизнеса и да го накара да замрази заплатите на работниците", подчерта Василев.

Според него в момента виждаме какво представлява държавата с голямо „Д" – „рекет над българските граждани, ограбване на бизнеса, за да се сложат едни пари в „бухалките" и да се сложат едни пари в касичките на властта". „И следващият път, когато ме попитат какво е „прасе касичка" – просто погледнете този бюджет и вижте как се взема от всеки български гражданин, от всяка българска фирма и се слагат пари в „прасе касичките", заяви той.

Василев призовава Министерство на финансите или да излезе и да обясни този бюджет, а не да се крие в теменужките, или да го оттегли, да го преработи и преди Министерски съвет да го внесе в Народното събрание, да махне рекета от бюджета.