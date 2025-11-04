Цончо Ганев: Проектобюджетът ни загробва със заеми и унищожава малкия и среден бизнес

Имаме един голям бюджет на лъжата, загробващ ни със заеми и унищожаващ малкия и среден бизнес, коментира пред журналисти Цончо Ганев от "Възраждане", заместник-председател на Народното събрание, относно публикувания от Министерството на финансите проектобюджет на държавата за 2026 година.

Той посочи, че ще гласуват категорично "против" проектобюджета за следващата година. Няма политическа сила не само в България и по света, която да се е обявила за опозиция и да подкрепя бюджета, аргументира се Ганев.

Предлага се бюджет, който отговаря изцяло на това, което предстои да се случва оттук нататък в еврозоната, а именно – загробване с дългове, коментира депутатът от "Възраждане". Само за тази година, която в момента изтича, имаме 19 млрд. лева нови дългове, за новия бюджет се залагат нови над 20 млрд., посочи той и добави, че ситуацията реално става като в Гърция и в други държави.

Относно заложеното повишение на данък "дивидент" от 5% на 10%, Цончо Ганев коментира, че това ще засегне само семейните фирми. Той посочи, че към момента приходите от този данък в бюджета са 130 млн. лева. Това е незначителна част в приходната част на бюджета, така че дори и двойното му вдигане няма да увеличи приходите в бюджета, но ще съсипе малкия и семеен бизнес, смята депутатът.

Правителството обслужва корпоративния бизнес, там няма вдигане на корпоративни данъци, няма нищо, което да засяга тези, които владеят бизнеса в страната, но тоягата, образно казано, "ще изяде" малкият бизнес, коментира той.

Относно заложения бюджетен дефицит от 3%, Цончо Ганев отбеляза, че "председателят на Фискалния съвет Симеон Дянков си е казал в прав текст, че дефицитът е направен така, че да бъде скрит и да се лъже и Брюксел, и нашето общество, и тази година, която предстои ще бъде скрит, но от 2027 г. няма вече къде да го крият".

Цончо Ганев каза, че увеличението с 2 процентни пункта означава реално с над 10% вдигане на социалните вноски, защото има разлика между пунктове и проценти.

На въпрос дали БСП като социална партия е надделяла и проектобюджетът е социален, Цончо Ганев коментира, че няма нищо социално, а това, което се обяснява в момента, е с цел да се оправдае защо обслужват Пеевски и Борисов. Кое му е социалното на този бюджет, в който имате вдигане на осигурителните вноски с 10%, минималната пенсия се вдига средно с около 8% процента, средната обаче – само с 4%, при инфлация реално над 20%, а не това, което се изкарва в момента, каза той.

Още миналата седмица анонсирахме, че държавата може веднага по най-бързия начин да осигури 3 млрд., които да влязат в социалната система. Това са парите, които всеки един от нас внася в т.нар. задължително доброволно пенсионно осигуряване, в частните пенсионни фондове, посочи Ганев. Той добави, че това ще е едно от предложенията, които от "Възраждане" ще направят в бюджета.

Вчера Министерството на финансите публикува проектобюджета за 2026 г. и Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026-2028 година. Според проекта бюджетното салдо по консолидираната фискална програма е заложено на ниво 3% от брутния вътрешен продукт за 2026 г., като същото равнище се запазва и за 2027 и 2028 година. Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2026 г. по реда на Закона за държавния дълг, е 10,4 млрд. евро, в това число заем в размер до 3,261 млрд. евро за получаване на финансова подкрепа по линия на инструмента "Мерки за сигурността на Европа (SAFE) чрез укрепване на европейската отбранителна промишленост", пише БТА.