КНСБ след срещата с ГЕРБ: Бюджет 2026 е възможен!

Според синдикатите увеличаването на вноската и на данък „дивидент“ е добре балансирано предложение

11.11.2025 | 12:30 ч. 39
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

След срещата с ГЕРБ синдикатите обявиха, че Бюджет 2026 е възможен. 

„Ние заявихме нашата позиция, че смятаме за възможен този бюджет, който отчита и щадящо натоварва както бизнеса, така и хората, за да може да финансира необходимите разходи, които са в много голяма степен приети със съгласие в парламента като законови гаранции за отделните системи – за пенсии, заплати, здравеопазване, образование и тн. Главният въпрос е откъде да се намери този допълнителен милиард и половина евро“, заяви Пламен Димитров, президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България.

По думите му увеличаването на вноската и на данък „дивидент“ е добре балансирано предложение, което ще вкара нужните средства в бюджета. 

„Ние виждаме в разходните политики изпълнение на ангажимента за швейцарското правило за пенсиите, както и един ръст на единните разходни стандарти с двуцифрени проценти в сферата на културата, на здравеопазването, на образованието, социалното подпомагане, социалните дейности като цяло, социалните услуги в т.ч., което е добър знак“, отбеляза Димитров. 

За КНСБ "червена линия" е вдигането на ДДС. 

"Една такава стъпка би довела до негативни последици, свързана с неправомерно увеличение на цените", заяви президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов. 

Депутатът от ГЕРБ Деница Сачева заяви, че не се предвиждат промени в бюджета. В този момент разстроена жена прекъсна брифинга, обиждайки Сачева с нецензурни думи и наричайки я "вещица". 

"Това, за което в момента сме се разбрали, е че на този етап няма да говорим за съществени промени в параметрите, които сме дали. В бюджета слагаме на първо място сигурност, отбрана, образование и здравеопазване, като наши основни приоритети. Вдигането на вноските сме обсъждали и преди с работодателите и синдикатите. Това беше предвидено за 2027 и 2028 година, като в момента се изтегля по-рано", обясни след това Сачева. 

Тя отбеляза, че разговорите по бюджета продължават, а ако има някакви промени, ще са минимални. 

 

