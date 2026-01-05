IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
26-годишен е арестуван за вандализъм в дома на Джей Ди Ванс в Охайо

Четири прозореца са били счупени, а колата на Ванс е била повредена

05.01.2026 | 17:22 ч. 1
Reuters

Заподозрян за вандализъм е арестуван, след като е повредил четири прозореца в дома на вицепрезидента Джей Ди Ванс в Охайо рано в понеделник сутринта.

26-годишният Уилям Дефур е обвинен по едно обвинение за възпрепятстване на служебни дела, престъпно увреждане или застрашаване, престъпно нарушение на собственост и вандализъм, съобщи FOX.

Тайните служби на САЩ са се обадили на полицията в Синсинати в 00:15 ч., след като са видели някой да "бяга на изток“ от дома на вицепрезидента в Ийст Уолнът Хилс.

Според доклад за арест, Дефур е бил видян от агент на Тайните служби на САЩ да влиза в имота на Ванс и да "поврежда четири от прозорците на жилището на жертвата и превозното средство на жертвата“.

Скоро след това той е бил задържан от агенти на Тайните служби, според изявление на Тайните служби на САЩ.

"Тайните служби на САЩ координират действията си с полицейското управление на Синсинати и прокуратурата на САЩ, докато решенията за повдигане на обвинения се преразглеждат“, се казва в изявлението.

Ванс и семейството му са извън града и не са били вкъщи по време на инцидента, съобщи агенцията.

Властите разследват дали заподозреният е целял Ванс или семейството му, каза източник от федералните правоохранителни органи пред CNN.

Източникът заяви, че не вярват, че лицето е влизало в дома на Ванс.

Това не е първият път, когато нападателят е изправен пред наказателни обвинения, според съдебни документи.

Джей Ди Ванс Охайо вицепрезидент САЩ вандализъм дом счупени прозорци
