18-годишен шофьор блъсна дете на 11 години в Радомир

Дете на 11 години е било блъснато в Радомир, съобщиха от МВР в Перник. Вчера е получен сигнал, че на ул. „Цар Освободител“ 11-годишно момиче е претърпяло пътнотранспортна злополука.

Детето е пресичало пътното платно, когато е било блъснато от лек автомобил, управляван от 18-годишен местен жител.

На пострадалото момиче е оказана първа помощ в пернишката болница, след което то е било транспортирано в столично лечебно заведение.

Там е установено, че момичето има травма на бедрото, след което е било освободено за домашно лечение.

18-годишният шофьор е тестван на място за алкохол и наркотични вещества – пробите са отрицателни. Взета му е и кръвна проба за химичен анализ.

По случая е образувано досъдебно производство, уведомена е прокуратурата и работата продължава.