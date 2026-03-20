Тръмп към съюзниците от НАТО: Страхливци, без САЩ сте книжен тигър

Американският президент Доналд Тръмп продължава с критиките към съюзниците от НАТО заради липсата на подкрепа от тяхна страна в американско-израелската война с Иран. Днес Тръмп ескалира с епитетите като ги нарече "страхливци".

"Без САЩ НАТО Е КНИЖЕН ТИГЪР", написа Тръмп в публикация в социалните мрежи.

По-рано той призова основните американски съюзници и други държави, с никоя от които не се бе посъветвал за започната на 28 февруари война, да окажат подкрепа в обезопасяването на корабоплаването през Ормузкия проток, отбелязва Ройтерс. Конфликтът преобърна световните пазари, доведе до смъртта на хиляди хора и разсели милиони.

Президентът на САЩ отбеляза, че страните от НАТО не искат да се присъединят към неговата битка с Иран, независимо че негодуват от високите цени на петрола.

"Сега тази битка е СПЕЧЕЛЕНА от военна гледна точка, като рискът за тях е много малък, а те се оплакват от високите цени на петрола, които са принудени да плащат, но не искат да помогнат да отворим Ормузкия проток, което би било една проста военна маневра, и това, че те не искат, е единствената причина, заради която цената на петрола е висока. Толкова е лесно да го направят, с толкова малък риск", написа той.

"СТРАХЛИВЦИ - и ние ЩЕ ГО ЗАПОМНИМ", написа Тръмп.