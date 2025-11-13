IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Добрата новина: 18-годишни момчета върнаха открити на улицата 4500 лева

Парите вече са обратно при собственика им

13.11.2025 | 06:30 ч. 10
Добрата новина и светлият пример днес идват от Стара Загора. 

Полицията награди с грамота двама младежи на 18 години от Казанлък, които намериха и върнаха голяма сума пари. 

Двамата младежи отивали към сградата на теоретичен изпит за шофьорски курсове в Стара Загора, когато намерили на земята 4500 лева, съобщава телевизия Bulgaria ON AIR.

Веднага се обадили на полицията и предали парите. Те са върнати на собственика, който е изказал огромна благодарност към момчетата.

