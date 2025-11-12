Ние, руснаците, убиваме руснаци: Какво са казали хората на Путин по време на преговорите с Украйна?

Руските преговарящи в Истанбул са игнорирали опитите за обсъждане на конкретни стъпки към мир, отрекли са, че Украйна има отделна идентичност и са предложили да създадат групи в WhatsApp, за да създадат илюзията за напредък, заяви един от водещите дипломати на Киев.

Сергий Кислица, който е бил помолен от президента Зеленски да наблюдава мирния процес с участието на Русия, САЩ и техните съюзници от НАТО, говори за подхода си към работата с администрацията на Тръмп и как се надява икономическият натиск върху Русия да помогне за прекратяване на войната.

Когато встъпи в длъжност през февруари 2025 г. като заместник-министър на външните работи на Украйна, Кислица стана дипломатическата дясна ръка на влиятелния началник на кабинета на Зеленски, Андрей Ермак, придружавайки го, докато пътуваха по целия свят. Той е отговорен и за лобирането за международни санкции.

На преговорите в Истанбул, които се проведоха на 16 май, 2 юни и 23 юли, руснаците дошли с досие на всеки член на украинската делегация, твърди Кислица в интервю в огромната сграда на Министерството на външните работи от епохата на Сталин в Киев.

„Те познават много добре миналото на всеки един от нас и понякога казват провокативни и доста неприятни неща“, казва той пред The Times.

Подходът е бил предназначен да разсее и разгневи украинските делегати, така че те да бъдат обвинени за провала на преговорите.

Президентът Путин избра за свой водещ преговарящ Владимир Медински - историк, който открил преговорите с лекция, в която представил изопачено описание на историята на Украйна и Русия, заключавайки, че „ние, руснаците, убиваме руснаци“, спомня си Кислица.

„Пред тях стои целия състав от украински министри на отбраната, генерали и дипломати, а те все още отричат ​​​​тяхната идентичност, националност“, отбелязва Кислица. „Но знаехме, че ще го направят и си спомням, че на предварителен брифинг преди срещата се споразумяхме помежду си, че ще ги оставим да говорят колкото си искат. Няма да се ангажираме с обсъждането на автентичността на историческите сведения. След това щяхме да преминем директно към нашия дневен ред. Руснаците многократно игнорираха всички други опити да говорят по същество", казва дипломатът.

Вместо това те предложили да създадат групи в WhatsApp, работни групи и други процеси, които биха могли да използват, за да заблудят американците да повярват, че преговорите напредват, за да не предприемат наказателни действия.

„Трябва да представите и вашите аргументи, след което другата страна също представя своите. След това се опитвате да разберете къде е общата основа? Какво е сива зона? Къде е партидата от аргументи, които са напълно неприемливи? Никога не сме стигнали до тази точка.“

Кислица каза, че руснаците отказали да обмислят какъвто и да е вид прекратяване на огъня, докато не ги попитал какво разбират под думата. Единственото прекратяване на огъня, на което руската делегация би се съгласила, е двучасово примирие за събиране на мъртвите.

Енергетиката е особена област на фокус за Кислица. Той току-що се завърна от пътуване до Лондон, където лобира пред ръководителя на Международната морска организация за сателитно наблюдение и забрана на руския скрит петролен флот. Те вече са санкционирани от САЩ, Обединеното кралство и ЕС, но остарелите танкери все още плават по световните водни пътища без застраховка, представлявайки екологичен риск, като същевременно финансират военния фонд на Путин.

Голяма победа за Украйна и Кислица дойде на 22 октомври, когато администрацията на Тръмп наложи санкции на Кремъл, насочени към двата най-големи производители на петрол и газ в Русия, Роснефт и Лукойл. Кислица беше в стаята с Тръмп и Зеленски седмицата преди обявяването и беше разпитвала американски служители.

„Разговаряхме със Скот Бесент за икономическо сътрудничество, мегасделки, как оценяваме състоянието на изпълнението на сделката за минералите, какво може да предложи Украйна“, разказва Кислица. „Представихме някои украински идеи, които могат да бъдат включени в дискусиите с Европа за енергийно сътрудничество.“

Една от тях включва предложение за използване на огромната мрежа за съхранение на газ на Украйна, заровена дълбоко под земята и защитена от руски ракети, което ще позволи на Европа да купува повече американски втечнен природен газ.

Идеята е да се улесни постигането на огромна енергийна сделка, договорена това лято, според която страните от Европейския съюз са се ангажирали да закупят 750 милиарда долара американски енергиен износ до края на 2028 г., обяснява той. Експерти обаче казват, че споразумението нереалистично по логистични причини.

Кислица е опитен дипломат с автобиография, включваща престижни постове, включително в Брюксел и Вашингтон. Последната му работа е била в Ню Йорк, като посланик на Украйна в Организацията на обединените нации, където е събрал глобално осъждане на руската инвазия. Престоят му там го е подготвил за политиката на Тръмп.

„В края на краищата не сме в Бъкингамския дворец. Така че защо бихте очаквали европейски любезности, учтивост и подобни неща? Това е съвсем различна страна, съвсем различен континент, различни традиции на общуване“, казва той.

Тази октомврийска среща между Тръмп и Зеленски е резултат от месеци работа зад кулисите, допълва той. Преди Тръмп да бъде убеден да предприеме санкции, Киев трябваше да докаже на американците, че руснаците ги мамят, казва Кислица, който в миналото е бил открит за това, което е виждал като склонност служители на администрацията на Тръмп да повтарят тези на Кремъл.

През пролетта избраният от Тръмп преговарящ, Стив Уиткоф, изглежда прие аргументите на Путин, че Украйна трябва да отстъпи земя, която в момента не е окупирана от неговите войски.

„През цялото време казвахме, че Путин манипулира, че единственото намерение на Путин е да печели време, че той наистина не е готов за истинска сделка или истински разговори с американската администрация.“

Кислица дори е конфронтирал Уиткоф в Париж за повтарянето на руска реторика, като му казал:

„Знаете ли, г-н Уиткоф, вашият проблем е, че сте прекалено американец. Американците като цяло са много директни, те чуват това, което казвате, и казват това, което искате да чуете. Докато източноевропейското и византийското отношение е много пищно и много трудно, пълно с намеци и препратки."

Той допълва:

„Уиткоф наистина приемаше за чиста монета това, което руснаците му казваха.“

Тъй като тазгодишните мирни преговори завършиха с малък напредък, те вече са изоставени. Заместник-министърът на външните работи заяви, че от лятото насам борбата е била да се настоява за повече действия от страна на международните партньори на Украйна, за да се накара Путин да се срещне лице в лице със Зеленски.

Въпреки че е бил отворен за напредък към мир, Кислица не изглежда изненадан, че разговорите с руската делегация са дали ограничени резултати.

„Важно е да се разбере, че в една диктатура не можете да водите креативни дискусии с преговорни екипи, представляващи диктатора. Те идват с много строг мандат и трябва да защитават каквито и да е позиции, които са им били дадени. Освен това имаше хора, които се контролираха взаимно и след това си докладваха колко твърди са били в представянето на позицията си“, обяснява той. „Така че в руската система трябва да се работи директно с диктатора.“