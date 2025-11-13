Корупционният скандал е „бомба със закъснител“ за Зеленски и военните усилия

Зеленски призова за уволнението на министрите на правосъдието и енергетиката на Украйна в опит да се разреши нарастващата политическа криза заради присвояването на 100 милиона долара държавни средства, пише The Times.

Детективи от НАБУ, националната агенция за борба с корупцията, разследват министъра на правосъдието Герман Галушченко за предполагаемо участие в схема за получаване на подкупи от Енергоатом, държавната агенция за ядрена енергия на Украйна. Твърденията предизвикаха гняв в Украйна, където имаше широко разпространени прекъсвания на електрозахранването поради безмилостните руски атаки срещу енергийните съоръжения на страната.

„Министърът на правосъдието и министърът на енергетиката не могат да останат на постовете си“, каза Зеленски. „Сега е много трудно за всички в Украйна. Абсолютно ненормално е, че все още има някои корупционни схеми в енергийния сектор.“

Светлана Гринчук, настоящият министър на енергетиката, заяви след изказването на Зеленски, че подава оставка, но отрече да е извършила каквито и да било нарушения.

Твърди се, че заговорът за присвояване е бил организиран от Тимур Миндич, близък съюзник на президента.

Миндич е съсобственик на „Квартал 95“, филмовата продуцентска компания, основана от Зеленски през 2003 г. и която е била трамплинът за успеха му като комик в годините преди да влезе в политиката.

Домовете на Галушченко и Миндич бяха претърсени в понеделник от детективи от НАБУ, националната агенция за борба с корупцията.

Зеленски в крайна сметка беше принуден да отстъпи след протести по време на войната в Киев и други градове, както и критики от западните съюзници на Украйна.

Сред известните лица, срещу които са повдигнати официални обвинения, са Олексий Чернишов, бивш вицепремиер; Игор Миронюк, бивш съветник на Галушченко; и Дмитро Басов, бивш висш служител в Енергоатом. Чернишов беше освободен от поста си през юни, след като НАБУ го обвини в подкуп и злоупотреба с власт.

САПО, специализираната прокуратура за борба с корупцията, която работи в тясно сътрудничество с НАБУ, също заяви, че Миндич е упражнявал незаконно „влияние“ върху Рустем Умеров, бившия министър на отбраната, който сега е ръководител на Съвета за национална сигурност на Киев. Умеров отрече твърденията.

НАБУ публикува серия от аудиозаписи, които според нея са доказателство за заговора за злоупотреба. На един от записите, всички на руски език, мъже, идентифицирани като Басов и Миронюк, обсъждат увеличаване на подкупите за изграждането на защитни съоръжения за енергийните съоръжения на Украйна от 10% на 15%. НАБУ твърди, че офис в Киев, собственост на Андрий Деркач, бивш украински депутат, който сега е руски сенатор, е бил използван като „пералня“ за откраднатите средства.

„Европейска солидарност“, опозиционната партия, водена от бившия президент Петро Порошенко , заяви в понеделник, че започва парламентарни процедури за отстраняване на целия кабинет.

Въпреки че е малко вероятно ходът да успее, тъй като партията „Слуга на народа“ на Зеленски има огромно мнозинство в парламента, скандалът е „бомба със закъснител“ за украинския президент, предупреди Володимир Фесенко, политически анализатор в Киев.

Фесенко, който е смятан за близък до президентската администрация, също така заяви, че обвиненията биха могли да предизвикат „неконтролируема политическа криза“ в Украйна, ако не бъдат разгледани правилно.

„За опозицията съществува голямо изкушение да предприеме мащабна атака срещу президента“, каза той. „В мирно време това вероятно би било така. Но на фона на пълномащабна война с Русия, започването на вътрешнополитически конфликт крие риск от остра вътрешна криза, която би могла значително да отслаби държавата по време на война и в най-лошия случай дори да доведе до военно поражение.“

Украйна е засегната от корупция на високо ниво, откакто постигна независимост от Москва през 1991 г.

Брюксел твърди, че борбата на Киев срещу разграбването на държавни средства е ключова за това дали в крайна сметка ще бъде поканена да се присъедини към Европейския съюз.

Киевските сили се опитват да спрат настъпването на руските войски в Източна и Южна Украйна. Генерал Александър Сирсики, най-високопоставеният военен командир на Украйна, заяви, че Русия е хвърлила 150 000 войници в битката за Покровск , ключов град в Донецка област. Той също така заяви, че ситуацията за превъзхождащите числено украински войски се е „значително влошила“ в Запорожка област и че Русия е завзела територия там.