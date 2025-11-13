IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 21

Тръмп подписа закона за край на бюджетната парализа в САЩ

Правителството ще възобнови нормалната си дейност, обяви президентът

13.11.2025 | 07:24 ч. 9
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Американският президент Доналд Тръмп подписа закон, с който бе сложен краят на бюджетната парализа в САЩ, предаде Ройтерс.

"Правителството ще възобнови нормалната си дейност", обяви Тръмп, преди да обнародва закона.

По-рано Камарата на представителите в Конгреса на САЩ одобри законопроекта

за край на най-дългата пауза в работата на правителството, продължила 43 дни. Председателят на долната камара на американския парламент - републиканецът Майк Джонсън, предаде новия закон за обнародване на съпартиеца си Тръмп.

Свързани статии

С 222 на 209 гласа контролираната от Републиканската партия долна камара на американския парламент гласува да се възобнови продоволствената помощ, да се заплати на стотици хиляди държавни слугители и да се съживи системата на въздухоплавателния контрол, в която бе всят хаос, посочва Ройтерс.

В понеделник законопроектът бе одобрен от горната камара на Конгреса - Сената, с 60:40 гласа, което проправи пътя към неговото приемане. /БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Тръмп закон подписа парализа САЩ
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem