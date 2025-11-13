Мъжете зад вечната война на Владимир Путин

Възможно ли е решението на Владимир Путин да започне агресивна война срещу Украйна да бъде „оправдано“ като легитимен отговор на реално предизвикателство към жизненоважните национални интереси на Русия? Могат ли Съединените щати да приемат с хладнокръвие образа на американски войници, клекнали, за да разстлат червен килим за военнопрестъпник? Въпреки многобройните „ продуктивни “ телефонни разговори през последните девет месеца и срещата на върха в Анкъридж , всички предложения за скорошно мирно споразумение доведоха само до разочарование, пише за TNI консултантът Адам Диксън.

Путин многократно е създавал мирния мираж за един лековерен Тръмп, само за да обяви условия, които Путин знае, че Украйна не би могла да приеме. Това води до въпроса:

Защо Путин не е заинтересован от прекратяване на войната?

Освен това, защо руският народ продължава да подкрепя войната или поне се съгласява с нея? Какви са мотивите – геополитически, стратегически, културни и исторически – за отказа да се признае, че тази война е била трагична и катастрофална грешка? Може би „транзакционната дипломация“, при която всяка страна преследва „изкуството на сделката“ към взаимно приемлив резултат, в този случай е безсмислица, защото фундаменталният конфликт е далеч от нормалните изчисления на интереса.

Като начало, геополитиката: Русия има дарвинистка визия, червена в зъби и нокти, за световен ред, основан на „ сфери на влияние “, и правото си да налага волята си на (привидно) по-слабите съседи, които „страдат каквото трябва“. Това е насилствено отхвърляне на атлантистката визия за „базиран на правила“ международен ред, който Съединените щати и техните съюзници работят усилено за изграждането му след края на Втората световна война.

Стратегически, за да постигне своите геополитически цели, Русия се е заела да омаловажава предполагаемите си противници в НАТО чрез хибридни военни тактики като политическа намеса, дезинформация, кибервойна, саботаж и в някои случаи убийство.

В културно отношение, през последните двадесет години, Русия провежда кампания с все по-нарастваща интензивност, за да създаде чувство за национална идентичност, което беше изгубено през 90-те години на миналия век, когато екипът на Елцин неуспешно се опита да насочи страната към по-европейска демокрация. Тази „нова“ идентичност всъщност подсили елементи от манталитета на Студената война и ги комбинира с възродени вярвания от предреволюционното минало, включително тези на Руската православна църква. В този разказ Съединените щати и Европейският съюз всъщност бяха врагове, решени да унищожат Русия, и Русия трябва да се обедини около царя и църквата, за да се защити.

През февруари 2022 г. западните възприятия бяха, че руската армия е едновременно изключително способна и огромна сила, но че руският народ ще бъде против да се бие със „сънародници славяни“, които за мнозина буквално са братовчеди. Тези прогнози не се оправдаха през следващите месеци и години. Пронизана от корупция, некомпетентност и остарели тактики, руската армия се представи изключително зле. Руското население прие правителствената пропаганда, че това е „отбранителна“ война. За да разберем защо Путин се съпротивлява на прекратяването на войната, трябва да разберем естеството на мощния механизъм, който Кремъл е изградил и който сега не може да спре.

Трима руски мислители са допринесли особено за тази руска идеологична среда

Която е направила възможно атаката срещу атлантическата визия и това са Александър Дугин, Владислав Сурков и Сергей Караганов. Въпреки че съответното им влияние в двора на Путин е ту нараствало, ту намалявало през последните няколко десетилетия (никой от тримата сега не заема официални позиции в руското правителство), те въпреки това са създали музиката на настроението на Кремъл, която сега се повтаря непрекъснато. Дугин е създал исторически и философски наратив, Сурков е използвал части от този наратив като оръжие, за да оркестрира покорна политика, а Караганов е използвал тази политика, за да се застъпва за безмилостна война срещу съсед като част от агресивна, експанзивна външна политика.

Въпреки че конфликтът може да е започнал като личен „война по избор“ на Владимир Путин, за него е имало достатъчно подкрепа, както в рамките на носещите структури (правителствени, военни и бизнес елити), така и сред масата от населението, че той може да го води, очевидно, до собствената си смърт, като по пътя причинява смъртта на милиони други: откъде идва руският ангажимент към тази война?

Преди разпадането си през 1991 г. СССР беше мултиетническа империя, състояща се от сходно разнообразни републики. Много от тези народи бяха насилствено преместени от родните си региони в новите си „домове“ през ХХ век като част от политиката на „завладяване, разделяне, смесване“ за разводняване на опозицията. Обединяващият организационен орган беше Комунистическата партия; руският език беше лингва франка , а руската култура (включително литературата, киното и изкуствата) беше промотирана като „великата цивилизация“, в която участваха всички съветски граждани. Това „участие“ в предимно руска културна среда беше силно подсилено чрез потискане на интелигенцията и елита на по-малките националности.

Съветските граждани бяха „насърчавани“ (има широк спектър от действителни значения, които човек може да придаде на думата) да се възприемат като членове на марксистко-ленинска свръхсила, която беше основният победител във Втората световна война, владетел на империя от „близка чужбина“ в Източна Европа и редица клиентски държави по света, притежател на масивен ядрен арсенал и равнопоставена на световната сцена на Съединените щати. Гордостта им от този статут донякъде компенсираше бедността и унижението в ежедневието им, както и дълбокото разочарование от това, че им беше отказан контрол върху собствения им житейски избор. Остроумието от съветската епоха „Те се преструват, че ни плащат, а ние се преструваме, че работим“ капсулираше „кариерната траектория“ на повечето хора.

Разпадането на СССР настъпи с безпрецедентна бързина и внезапност през 1991 г. и опитът на Русия да се насочи към демокрация през следващото десетилетие се оказа анархичен провал. Това обаче не би трябвало да е изненада. „Демокрацията“, както научаваме, е крехка навсякъде. Тя изисква грижи, инвестиране на време, търпение и усилия, за да могат институциите и традициите да се формират, да придобият съдържание и да спечелят лоялност и подкрепа. Внезапният разпад на съветската империя беше съпроводен от хиперинфлация, която унищожи спестяванията на хора и породи появата на малка, насилствена, клептократична олигархия, която открадна всичко, което си струваше да има.

Не е преувеличено да се каже, че през 90-те години на миналия век много от гражданите на петнадесетте нови държави, произлезли от СССР, гледаха на съветското си минало с дълбока амбивалентност. Разпадналата се империя сега се разкриваше като „затвор на нациите“, а не като едно голямо красиво семейство, но животът за мнозина беше станал „гаден, груб и кратък“. Руснаците започнаха да се чувстват сякаш са победени във война. Бедността се задълбочи, пропасти се отвориха между поколенията, митологиите се сринаха, институциите загубиха авторитета си, а лидерите загубиха доверие, обвинявайки се взаимно за нарастващите провали. В този контекст Русия се нуждаеше от нова идентичност, за да отговори на най-простите въпроси, които всеки индивид и всяко общество си задава: „Кои сме ние? Какво ни определя? По какво се различаваме от другите?“

Страстите на Александър Дугин

Александър Дугин е прекарал по-голямата част от зрелия си живот във формулиране на отговорите на тези въпроси. Като философ-историк, той е най-фундаменталният и най-известният представител на гореспоменатия триумвират, тъй като контактите му с десни политически мислители в Съединените щати, Европа и другаде са се превърнали в интервюта в масмедиите в много страни.

Като млад мъж, произхождащ от заможно военно семейство, Дугин решава, че масовият комунизъм е отрова за „руския дух“. Той изследва и след това хаотично възприема голямо разнообразие от контракултури в московския ъндърграунд, от черна магия, окултизъм, сатанизъм, европейски и ориенталски мистицизъм до радикални политически идеологии.

Въпреки тези трагедии и факта, че самият той е бил затворен на тежък труд в ГУЛАГ общо 13 години, Гумильов пише енергични, макар и фантастични, „истории“ за „сливането“ на славянски, тюркски и монголски елементи в нова „евразийска“ идентичност, формирана в резултат на монголското нашествие, завоевание и 300-годишно подчинение на Русия от тринадесети до шестнадесети век. Според Гумильов тази „евразийска“ идентичност е качествено и неизкоренимо различна от „европейската“ или „западната“ цивилизация. Докато Русия се е трудила и борила под „монголско иго“, Европа е преживяла първо Ренесанса, а след това и Просвещението.

Основните концепции на западния либерализъм, който в сегашната си, най-широко разпространена форма, възхвалява индивидуализма, секуларизма, гражданското общество, демокрацията и ненаситната жажда за научен прогрес, произлизат най-непосредствено от епохата на Просвещението. За Дугин този комплекс от „либерални“ ценности описва целия западен свят (макар и с разпръснати джобове на консерватизъм) и към тази „цивилизация“ той изпитва само презрение и отвращение.

Дугин е убеден, че либерализмът е създал „човек без корени“, чието рефлекторно отхвърляне на колективни идентичности, основани на семейство, религия и история на собствения клан, нация и държава, е основният източник на злото в съвременния свят. Западният либерализъм се стреми , в ехото на дугинисткото мислене на Владимир Путин , да „разруши нашите традиционни ценности и да ни наложи своите фалшиви ценности... които водят пряко до деградация и израждане, защото противоречат на човешката природа“.

Дугин твърди, че за разлика от това, националната идентичност на Русия е морално далеч по-висша, вкоренена в предмодерната вяра на Православната църква, и я разграничава решително от това, което възприема като обсесивно консуматорство, самоугаждане и стремеж към „себереализация“ на Запада. Дугин призовава за създаването на „ Русский мир “ („ Руски свят “). Тази географски двусмислена концепция се простира до всички места, където се говори руски език и руската култура, както той я определя, доминира. Всъщност терминът обхваща голяма част от някогашния СССР.

Следвайки Гумильов, Дугин преплита в „неоевразийството“ два привидно противоречиви елемента: опияняващото бълнуване за унищожителната военна мощ на монголите и мистичните откровения и святата „цивилизаторска мисия“ на Руската православна църква, с Москва като „Трети Рим“ в нейния епицентър.

Третият Рим

Концепцията за Москва като „Трети Рим“ датира отпреди повече от 500 години, от монаха Филотей Псковски (1465–1542) и оттогава е основен принцип на „славянофилската“ идентичност и лайтмотив на руската идентичност. „Първият Рим“ пада под властта на „латинските еретици“ по време на голямата схизма през 1054 г., която разкъсва единната църква на католици на Запад и православни на Изток. Когато Константинопол, който като център на православието е „Вторият Рим“, пада под властта на османските турци през 1453 г., Москва се превръща в „Трети Рим“, последният и окончателен бастион на вярата. От това произлиза убеждението, че Русия е свещена империя , „нещо свещено и живо“, избрана от Бог да „говори от името на всички онези, които са били унижени и обидени“, както физическа, така и духовна империя, със спасителен дълг за света.

През последните три века „славянофилите“, които вярваха в „цивилизаторската мисия“ на Русия, се бориха със „западняците“. Последните, започвайки с цар Петър Велики в края на XVII век, разбираха, че Русия трябва да продължи да гледа към Европа и да избягва изоставането в един все по-конкурентен и взаимосвързан свят. Петър обаче беше автократ, който не осъзнаваше, че конституцията, системата от закони, свободната преса и академичната свобода, насърчаващи неограничен дух на изследване, ще се окажат все по-важни за непрекъснатия технологичен напредък, който е в основата на военния потенциал и следователно на способността на една нация да отстоява или защитава предполагаемото си величие.

Дугин вярва, че постигането на геополитическото пространство на „Голяма Евразия“ започва с програма за „дезападнизация“ и е убеден, че Русия има правото, ако не и задължението, да наложи управлението си на останалата част от Европа. „ Пасионарността “ на Русия непрекъснато я е тласкала „към създаването на империя“ и че всеки „отказ от функцията за изграждане на империя“ е отричане от себе си, „национално самоубийство“. Графоманикът Дугин е написал над 100 есета и книги, двете най-известни от които са „ Основи на геополитиката“ и „Четвъртата идеология“ . Дугин не изпитва нищо друго освен презрение към стремежите на Украйна да се превърне в конституционна демокрация от европейски тип, към претенциите ѝ за „националност“, твърдейки, че вместо това тя трябва да бъде включена в „историческото и духовно пространство“ на по-голяма евразийска идентичност, доминирана от Русия.

Дугин смята, че непокорните стремежи на Украйна към суверенитет, към собствен език, история и култура са претенция, маска за скрита агресия на НАТО, заявявайки, че „съществуването на Украйна в сегашните ѝ граници и със сегашния ѝ статут на „суверенна държава“ е равносилно на нанасяне на чудовищен удар върху геополитическата сигурност на Русия“. В мисъл, ясно произтичаща от „ страстността “, Дугин заявява, че „Разбира се, за величие хората винаги, през всички векове, плащат много висока цена, понякога проливайки цели морета от кръв“.

От позицията си на председател на катедрата по социология в Московския университет, Дугин е известен с аргумента си „да убиваме, убиваме и отново убиваме “ украинците, посетили Москва през 2014 г., и се застъпва за използването на ядрени оръжия за разрешаване на войната. „ Основи на геополитиката “ (1997) на Дугин отдавна е задължително четиво в Академията на Генералния щаб на руската армия, енергично е популяризирана от председателя на руската Дума и е бестселър, разпродаден в множество издания.

Владислав Сурков, студент по постмодернизма и театралния свят, е импресарио на безмилостен, но неоспорим гений. „Политически технолог“, той работи, за да сплоти разочарованото, деморализирано и отчаяно руско население от 2000 г. в послушно тяло, което доброволно би пожертвало „свободата“ за „сигурността“ и би приело автокрацията като единствената жизнеспособна форма на управление. Сурков беше пионер в изкуството да сее объркване, да се прокарват фалшиви новини и да се създават сюрреалистични политически спектакли, които подхранваха поляризации, които държавата можеше да манипулира, за да предотврати всяка истинска опозиция.

В радиопредаване за Би Би Си Габриел Гейтхаус оприличи влиянието на Сурков върху руската политика с влиянието на Казимир Малевич върху изкуството. Неговата картина „Черен квадрат“ издигна абстрактното изкуство на „ново ниво, като не представя нищо реално, нищо осезаемо, само себе си“. Сурков е подобна променлива фигура, издигаща правителствената пропаганда (която, разбира се, е съществувала през цялата история) на ново ниво, въвеждайки новия свят на „фалшиви новини“ и „алтернативни факти“, в който популизмът и „театърът“ озадачават и възпрепятстват всяка легитимна алтернатива или истинска опозиция.

Петър Померанцев описа способността на Сурков да накара страната да изглежда „сутрин като диктатура, на обяд като демокрация, на вечеря като олигархия, докато зад кулисите петролните компании биват експроприирани, журналистите убивани, милиарди източвани“. Това е стратегия за постоянно разсейване, „спонсориране на националистически скинхеди в един момент, подкрепа на правозащитни групи в следващия... за да се поддържа постоянно объркване на всяка опозиция, непрестанно преобразяване, което е неудържимо, защото е неопределимо“. Сурков, анти-Херкулес, магически обърна реката, течаща към Авгиевите конюшни.

Сурков обикновено е описван като главен архитект на „путинизма“, като човекът, изобретил „Суверенната демокрация“, в която на всеки от многобройните политически фрагменти в Русия, от комунисти до монархисти, е позволено да участва в неговия театър, но с много внимателно определени роли и сценарии, с минимална възможност да „рифират“ от зададените им текстове и без възможност да променят сюжета, а още по-малко да предлагат промяна на „общата посока“ на театъра.

В работата на Сурков обаче съществува фундаментален парадокс. Постоянното релативизиране и замъгляване на фактите целят да изградят едно-единствено оръжие, с което Путин, като автократ, може да възстанови руската хегемония:

„За Русия перманентното разширяване не е просто поредната идея, а екзистенциално условие за нашето историческо съществуване.“

Очевидно е, че Сурков всъщност вярва в една фундаментална „истина“, която е основата, върху която се основават всички останали частични, фрагментирани, изкривени истини: Русия е велика сила и заслужава геополитическо превъзходство.

През март 2025 г. Сурков дава интервю за френско списание (първото му от години), в което продължава да настоява, че Украйна е била подложена на „...два подкрепени от Запада преврата... през 2005 г. и 2014 г. И в двата случая украинците са били незаконно подложени на управлението на агресивно малцинство, мотивирано от легендите за политизирана етнография и миражите за европейска интеграция. Това малцинство е довело Украйна до война.“ С други думи, след повече от три години война, в която Украйна е показала изключителна смелост, находчивост и, най-важното, единство на целите, Сурков продължава да твърди, че е марионетният режим на Запада, без легитимност като самостоятелна нация.

Сурков също следва Дугин, представяйки ЕС като проваляща се конструкция, която „се е разширила... по неистов и... неблагоразумен начин. Тя е наддала нежелана тежест. Тя е предпочела количеството пред качеството. Резултатът е структура на управление, която е затлъстяла, прекалено колегиална и не произвежда нищо друго освен половинчати мерки“. Той очаква, че Съединените щати ще трябва да преминат през своя собствена „ Перестройка “ и че тяхната система ще се сближи с руската.

Сергей Караганов, който е оказал голямо влияние върху руската външна политика в продължение на десетилетия, е главният архитект на геополитическата визия на Кремъл. Той е най-ефективният и последователен поддръжник на експанзионистични и реваншистки „неоевразийски“ доктрини. Образован в Московския държавен университет, той е водеща фигура в Съвета за външна и отбранителна политика, най-важния мозъчен тръст на Кремъл, както и във Валдайския клуб, и е оказал значително влияние както върху дипломатическия, така и върху военния елит.

Караганов е в съответствие с и надгражда върху три основни елемента от мисленето на Дугин: отхвърляне на „атлантизма“, пламенна вяра в правото на Русия да доминира и да абсорбира други страни в евразийската общност и разделяне на света на сфери на влияние.

„Атлантизмът“, чийто фундаментален елемент е международното върховенство на закона, е основната пречка за утвърждаването на културната идентичност на Русия и стремежите ѝ да се превърне в една от великите сили в зараждащия се многополюсен свят, тъй като САЩ отстъпват позицията си на глобален хегемон. Караганов твърди , че „...европейското пътуване е към своя край. Нямаме какво повече да спечелим от Европа, освен военни заплахи и заразяване с нейните псевдоценности“.

Вместо обаче да оспори директно международния ред, основан на правила, Караганов изопачава и инструментализира хуманитарното право. Под прикритието на „ защита на сънародниците “ – тоест, твърдейки, че членове на „ Русский мир “ са били дискриминирани, потискани или дори атакувани – той заявява, че Москва има морално задължение да защитава жертвите на тези предполагаеми злоупотреби. Подобна „хуманитарна интервенция“ манипулира правния и морален език на „R2P“ („Отговорност за защита“) като претекст за политическа и военна намеса, като същевременно се съпротивлява на всеки механизъм за независим, неутрален надзор или критична оценка от обективни трети страни.

Тревогите на Украйна относно руската агресия внезапно станаха реални.

Въпреки че редица западни коментатори (включително изтъкнати американски дипломати) подкрепяха аргумента, че Русия е била провокирана, до 2022 г., когато войната започна, имаше сериозни основания да се смята, че протестите на Кремъл са станали неискрени – „ маскировка “ (измама), за да се прикрият истинските мотиви на Кремъл. Първо, спадът във военната мощ на членовете на ЕС в НАТО през последните три десетилетия е бил обект на изчерпателно проучване и коментари и е добре познат на Кремъл (подробно описан в книгата на Киър Джайлс „ Кой ще защити Европа?“ ) и това подкопава всяко твърдение за „желанието на НАТО да завладява“.

Оправданото настояване на Доналд Тръмп страните членки на ЕС значително да увеличат разходите си за отбрана, съчетано с изявления, че САЩ не е задължително да реагират на задействане на член 5, и накрая намеците му, че САЩ може да се оттеглят напълно от алианса, ясно показаха, че НАТО не „търси следващото си приключение“ и вместо това може да е неизлечимо болен. Фактът, че Москва вярваше, че сила от по-малко от 200 000 души ще бъде достатъчна не само за да завземе контрола над Украйна (страна с над 40 милиона население), но и за да противодейства на всяка евентуална подкрепа от съседни страни, подчертава усещането на Кремъл, че НАТО е готов за „удар“. Едва ли е правдоподобно или логично да се твърди, че НАТО е едновременно фатално отслабен и „агресивен“.

Второ, Караганов умишлено пренебрегва факта, че страните от Източна Европа не са били принудени да се присъединят от активно прозелитизиращ НАТО, а по-скоро са подали доброволни молби за членство в резултат на собствените си опасения относно руските имперски амбиции. В Украйна не е имало значително народно движение за присъединяване към НАТО до първоначалната инвазия през 2014 г. Описанията на разширяването на НАТО от Кремъл като „агресия срещу Русия“ са престорено възмущение, използвано като претекст за атака.

Желанието на Украйна да се присъедини към ЕС беше част от естествения стремеж да се превърне в „западна“ конституционна демокрация, а не в провинция на клептократична мафиотска държава, която многократно е опустошавала Украйна в продължение на векове. Истинската заплаха от НАТО не беше за Русия, а за Путин и неговото обкръжение, тъй като една свободна, суверенна Украйна можеше да процъфтява и да накара руснаците да се запитат, по думите на Алексей Навални, защо и те не могат да станат „нормална страна“.

Припокриване на мисленето на Караганов с това на Дугин, което едновременно тревожеше и спъваше политиката на администрацията на Байдън по отношение на руско-украинската война, беше присвояването на християнски есхатологични концепции, свързвайки Апокалипсиса и „края на времето“ с ядрен Армагедон. Такива есхатологични наративи обикновено се срещат в реториката на терористичните групи и теократичните режими, отчаяните изявления на слаби образувания, чийто единствен лост е да заплашват с всеобщо унищожение чрез самоубийствени бомбени атентати, ако исканията им не бъдат изпълнени.

Комбинирането на есхатологичните видения на Руската православна църква с месианска „цивилизаторска мисия“ и последващото свързване на тези идеи с делириумен, унищожителен апокалипсис прави невъзможен всеки рационален дипломатически диалог, който произтича от традиционната логика на ядреното възпиране. Логиката на „няма победители в конфронтация с гарантирано пълно взаимно унищожение“ се превръща в „Ако загубим, ще повлечем света със себе си в забрава“: атентаторът самоубиец получава своето, дори и да няма път напред.

Катастрофалните конфликти в миналото често са били приветствани в началото си (но рядко след три години), като „пречистващ огън“, който би „изгорил шлаката“ и би „закалил стоманата“. Въпреки изключителната загуба на човешки живот, Караганов повтаря тази реторика:

Тази война ни беше изключително полезна. Трагично е, че този резултат трябваше да струва живота на каймака на страната, но тази война ни позволи бързо да скъсаме с последните си остатъци от евроцентризъм и западноцентризъм. Като си навличаме огън, ние окончателно елиминираме този консуматорски елит, който окончателно е напуснал Русия, възстановяваме собствената си идентичност, както в традиционните, така и в актуалните ѝ аспекти, като същевременно се обръщаме решително към Юга и Изтока, където се намират външните източници на нашата цивилизация и бъдещ просперитет.

С други думи, той възхвалява партньорството на Русия с Китай като средство за управление в многополюсен свят. Някои украинци вярват, че вече съществува тихо споразумение: Русия ще позволи на Китай да „развие“ Сибир („ограби“ може да е алтернативна дума), в замяна на подкрепата на Китай за руското завладяване на Украйна.

Под прикритието на преоткриване и утвърждаване на отделна цивилизационна мисия, въображаемо духовно и геополитическо „обновление“, Русия се впусна в „специална военна операция“, която се превърна в завладяваща война, претендирайки за „духовно превъзходство“ там, където такова не се вижда, и провъзгласявайки, че защитава „полиетничността“ и „поликонфесионализма“ (за разлика от злините на западната „многоетничност“), когато всъщност се стреми да заличи истинската независимост на един народ, който знае, че има отделна идентичност.

Кремъл се преструва, че е обременен от „цивилизаторска мисия“ да спаси своето избягало дете от лапите на корумпирания, дегенериращ Запад. Това е основата на вербувателната пропаганда, която внушава, че въоръжените му сили са пропити с „ страстност “. Въпреки това има много доказателства, че бедните селски фермери или фабрични работници, някъде в руския хилядолетен регион, не вярват наистина, че имат мисия да установят руско управление чак до Лисабон.

Карл Маркс запомнящо се описва „идиотизма на селския живот“ като огромна пречка пред революцията – и има доказателства, че този идиотизъм остава непроницаем за реакционните изявления на Дугин. Голяма част от Русия остава в капан на дълбока бедност. Путин натрупа 600 милиарда долара в чуждестранни резерви, буквално военен фонд, по същото време, когато голяма част от индустриалния и селскостопанския сектор се бореше за инвестиции. По-голямата част от руските войници не водят „свещена война“, а по-скоро откликват на неустоимите примамки на „бонусите за регистрация“, подстрекавани от регионалните власти, нетърпеливи да внесат допълнителни приходи в местните си икономики, и от собствените семейства на войниците, нетърпеливи да изкарат от къщата безделния, непродуктивен пияница.

Спешната необходимост от поддържане на числеността на войските в Украйна доведе до безпрецедентен трансфер на богатство от Москва към провинцията, тъй като Кремъл не смее да вербува, камо ли да привлича, млади мъже от големите градове. Потенциалът за мобилизиране на опозицията е твърде голям. Ако това богатство беше инвестирано стабилно в селското население през последните двадесет и пет години, наказващата бедност на голяма част от провинцията можеше да бъде избегната и много по-малко разочаровани, безцелни млади мъже щяха да са готови да подпишат собствените си смъртни присъди в замяна на малък семеен неочакван доход. Този синдром също е цинично използван. Руските „ черни вдовици “ избират подходящ кандидат, женят се за него, убеждават го да „Бъди герой! Запиши се!“, събират бонуса му за регистрация и след това преминават към следващия кандидат веднага щом пристигне „тъжната новина“.

Дали руският имперски проект предлага на украинците, а по-скоро и на света, нещо повече от заблуждаващо, насилствено мистично мислене? Дали неоевразийството е нещо повече от сбор от празни идеи, които биха се разпаднали, ако бъдат представени с реални социологически и икономически данни за истинското състояние и действителните нагласи на съставните народи на Руската федерация към тяхното правителство и към войната, която то води?

Предишният колеблив експеримент на Путин през септември 2022 г. с частична мобилизация доведе до незабавен отлив на образовани млади градски специалисти, „гласуващи с краката си“. Затварянето на границата и принуждаването им да служат може да предизвика непредсказуема, необратима реакция. Следователно Кремъл е наясно, че начинът на мислене, насърчаван от Дугин и Караганов, прониква само донякъде.

Въпреки че е потопен в някаква версия на визията на Дугин, само ограничена, но неопределима част от населението участва активно в нея. Блестящите способности на Сурков да създава объркване, апатия и деполитизация сред онези, които са отказали да възприемат наратива, следователно са от огромна полза за режима: като замества фалшивата опозиция с истинска, той играе ключова роля в улесняването на автокрацията, клептокрацията и способността на един несъвършен, провалящ се мегаломан – подпомаган от малка група от подобно изкривени сродни души – да унищожи страната му.

Руснаците са били бдителни за възможностите и са били проницателни в използването на тези слабости за политическа изгода, не само чрез разпалване на пламъци, където е възможно, но и чрез проектиране на грубо подвеждащи образи на собствената си „цивилизаторска мисия“, така че тя да се хареса на „консервативното“ обществено мнение на Запад.

От самото начало на президентството си Путин осъзна, че неуспешният опит на Русия да изгради демокрация през 90-те години на миналия век може да бъде използван за възстановяване на ролята и статута на КГБ като държава в държавата: един пребит и обсаден руски народ беше готов да приеме „сигурност“ в замяна на „свобода“. Освен това, те жадуваха да си възвърнат убеждението от съветската епоха, че са изключителна цивилизация, която заслужава водеща роля на световната сцена, и че са били измамени и измамени от усмихнати врагове в западния свят. Путин ги убеди, че като автократ ще внесе компетентност в правителството на страната и ще ги поведе от унизителните поражения от ерата на Елцин към национално прераждане.

Окуражен от народната антипатия към опетнените приватизации през 90-те години, Путин лиши от права и експроприира първото поколение олигарси (най-забележително Михаил Ходорковски), но тихо приватизира същите тези ключови индустрии в полза на мрежа от приятели и колеги. Руската общественост не забеляза или не се интересуваше, че Путин едновременно завладя съдебната система и пресата. В процеса той установи неограничен контрол над зашеметяваща част от националното богатство. Това богатство беше използвано за подриване и съблазняване на политици, политически партии, елити и дори правителствени агенции в Европейския съюз и Съединените щати. И все пак, по ирония на съдбата, лъвският пай от тези активи се съхраняваше в самите страни, чиято гнилост той подхранваше, експлоатираше и осъждаше.

Резултатът беше, че програмата на КГБ от времето на Студената война се завърна, вече окуражена и далеч по-сложна. Величието на Русия обаче трябваше да бъде възстановено: по думите на Збигнев Бжежински : „С подкупена и подчинена Украйна, Русия автоматично се превръща в империя.“ Николай Патрушев , един от най-старите покровители и довереници на Путин и бивш ръководител на ФСБ (организацията, наследник на КГБ), описа колегите си като „новото руско благородство“, което не беше мафия, интересуваща се само от пари, а хунта, решена да разшири владенията си. Личната амбиция на Путин да бъде историческа фигура, споделените геополитически стремежи на неговите силовикски елити и желанието да се придаде съдържание на миража за „цивилизаторската мисия на Русия“ се сляха в зле подготвен, необмислен хазарт с катастрофални последици.

Авторитаризмът, с който Путин започна управлението си на Русия, се превърна в тоталитарен, диктаторски, дистопичен режим. И тримата мислители, описани тук, се преструват, че приписват „ страстността “ на Гумильов на Путин лично и на Русия като цяло. Сурков обаче, с иронична усмивка, преценява дали „суспензията на недоверието“ се задържа. Страстността романтизира агресивната, насилствена енергия, която се канализира във война и разрушение, обърквайки обществените катаклизми с „прогреса“.

Украинците категорично отхвърлиха участието си в неоевразийската империя на Русия. Украйна се бори за своя суверенитет, за териториалната си цялост, за конституционна демокрация, за върховенство на закона – с други думи, за либералния ред, който Съединените щати и техните съюзници работят за изграждането му от края на Втората световна война, през Студената война и след „края на историята“. Многостранните институции и структури гарантираха, че универсалните норми получиха широко приемане, макар и с от време на време нарушения.

Вече е банално, че Владимир Путин и Си Дзинпин се стремят да детронират Съединените щати като световен хегемон и да промотират система от международни отношения, основана на сфери на влияние, в която негъвкави йерархии на властта упражняват дарвинистко управление чрез сила. Войната в Украйна не е просто териториален конфликт, а дълбока проява на сблъсък между конкуриращи се визии за световния ред и за обществото, за това какво силните „имат право“ да правят с по-слабите.

За всеки, който вярва, че западният либерализъм, въпреки всичките си недостатъци, нефункционалности и неравенства, въпреки това представлява най-добрата възможност на човека да търси щастие, е жизненоважно да се изправи пред реалностите на руските военни усилия и какво всъщност представляват те. Тази война не е славна, не дава игра на воинския етос; тя не е част от цивилизационна мисия за спасяване на Европа от дегенериращия либерализъм; тя не е разумен отговор на легитимен проблем със сигурността; и няма да бъде разрешена чрез „транзакционна дипломация“. Вместо това, тя е злобен, неумолим, заблуден захват на властта от груб и жесток режим, който напълно отказва да приеме, че неговата цивилизация не е привлекателна за бившите му затворници. Тя може да се сведе и до нещо много по-просто: малка група клептократи, организиращи масивно разсейване като начин да защитят това, което са заграбили или откраднали.

Има консерватори както в Европа, така и в Америка, и не само десни екстремисти, които симпатизират на тази кремълска версия на „Напред християнски войници“, виждайки съюзници и сродни души за собствените си борби в културните войни срещу „либерализма“ и „модерността“. За тях е приемливо „червените линии“ да се игнорират с позорна липса на последствия, а червените килими да се разпростират с фалшиво добродушие, показвайки на света, че очевидните военни престъпления са „всички в рамките на един ден работа“ и част от легитимна, възстановителна, пречистваща война. Някои са подпомогнати да стигнат до това заключение от редица политици, експерти, телевизионни личности, академици и журналисти (много от които, съзнателно или не, са платени от Кремъл), които имплицитно приемат, че културната война трябва да се води с пълната жестокост на истинска война.

Груб звяр се приближава към... Будапеща?

Последните няколко месеца ни донесоха политически въртележки. Промяната на позицията на администрацията на Тръмп през септември към проукраинска политика сякаш отразяваше промяна в мнението на мнозинството от американската общественост. Тя беше посрещната от мнозина като завръщане към реалността след дълъг престой в постмодерен ад. В средата на октомври президентът Тръмп обяви, че ще се срещне с президента Путин в Будапеща, където беше подписано злополучното Будапещенско споразумение от 1994 г. , на което подписалите го страни – Съединените щати, Русия, Обединеното кралство и Украйна – колективно гарантираха сигурността на Украйна в замяна на отказването ѝ от ядрените оръжия от съветската епоха.

На 17 октомври президентът Зеленски пристигна в Белия дом за шокираща среща , на която Тръмп, изоставяйки последните си позиции, възобнови засилването на тезите на Кремъл, опитвайки се да наложи неприемлив мир на Украйна. Путин обаче неумело проточи насрочването на срещата в Будапеща, в резултат на което Тръмп наложи нови санкции върху руския износ на енергия. На 7 ноември, след среща с унгарския президент Виктор Орбан, Тръмп обяви , че срещата с Путин в Будапеща все пак може да се проведе. Предвид миналите резултати, тази среща вероятно ще предвещава по-нататъшни промени в политиката или разхлабване на санкциите.

Тук има ужасна ирония: стратегията на Путин се основава на критично предположение, а именно, че Съединените щати и Европейският съюз навлизат в сериозни кризи (които той е направил всичко възможно да създаде). Той само трябва да изчака това да се случи, за да „спечелят“ войната в Украйна. Почти невероятно, но президентът на Съединените щати многократно му е помагал и го е подстрекавал. Ако Путин греши, тогава огромният риск – непредсказуем по своите последици – е, че политиката на отстъпване и угождаване на Путин ще доведе до много по-дълбока катастрофа за самата Русия, когато военните ѝ усилия най-накрая се разбият в суровите реалности на икономическите и демографските ограничения.

Тогава Русия ще бъде буквално безпомощна както срещу собствените си вътрешни демони, така и срещу своите далекоизточни приятели, алчни за нейните ресурси. Путин вярва, че удължаването на войната е в негова полза: това почти сигурно е погрешно. Чуждестранните симпатизанти, които гледат армията на Путин, хваната в капан в месомелачката, и се убеждават, че това са съюзници в цивилизаторска мисия, която би могла да е от полза за „консерваторите“ навсякъде, определено грешат. Те всъщност седят на първия ред в театъра на Сурков и гледат пиеса (адаптирана по сценарий на Александър Дугин), докато отвън дивият свят на „сферите на влияние“ набира сила.

Въпреки брилянтната изобретателност на Украйна, нейния героизъм и единство на целите, режимът на Путин продължава да настоява, че Украйна „не е истинска държава“ и че Русия е оправдана да използва всякакви тактики, за да завърши завладяването си. Украйна се очерта като нация, която разбира разликата между истинска и фалшива свобода: безценната стойност на определянето на собствения език, култура, религия и история; на свободното проучване за разширяване на знанията и създаване на богатство; на правото да се търси щастие, доколкото е възможно. Политическите и икономически трудности на западния свят накараха части от него да се разколебаят в ангажимента си към ценностите, които са го направили велик. Украйна, за разлика от нея, е решителна, вдъхновение за „по-голяма отдаденост“ на ценностите, които често пренебрегваме.

В романа на Михаил Булгаков „ Майсторът и Маргарита “ Сатана посещава Москва през 30-те години на миналия век, в края на което е описан като „намеряващ само зло и постигащ само добро“. По-голямата част от западния свят вече е решена да наложи същото заключение на управлението на Владимир Путин: възможно ли е само Съединените щати да не виждат какъв е залогът?