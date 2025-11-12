От БСП: Нещата се случват така, че хората да не останат без гориво

"Днес министър Жечо Станков дойде в парламента, когато се обсъждаше дневния ред и даде ясни разяснения за ситуацията. Диалогът върви напълно в синхрон. Промените, които бяха направени в закона, са съгласувани и с партньорите. Това заяви и мандатоносителят", заяви депутатът от "БСП-Обединена левица" Илиян Йончев в студиото на "Денят ON AIR".

Той поясни, че правителството води комуникацията, но и партньорите водят разговори и поставят условията си.

"Нещата се случват така, че хората да не останат без гориво, държавата да не остане без гориво, рафинерията да си работи. Това е генералната идея, а не да влизаме в сръбския сценарий, където вече горивото е над 3 лв. и има липса. Целта е да изпреварим събитията и нещата да се случат по правилния начин. Ветото на президента в парламента ще бъде преодоляно още утре", допълни Йончев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Гостът припомни, че на бензиностанциите на "Лукойл" работят десетки хиляди хора, които не могат да останат без работа.

"Това е цялостна система и би довело до напрежение. Ние тичаме преди събитията, а не чакаме последствията. Една продажба на рафинерията и свързващите дружества минава през одобрението на САЩ и партньорите. Видяхте, че "Лукойл" се опита да се освободи от международните си активи, даде изключителни права за закупуване на "Гънвор" и получи отказ от САЩ. Как си представяте един особен управител да реши да продаде на лицето X, без това да мине одобрение", коментира още той.

Илиян Йончев е категоричен, че партньорите не биха допуснали особен управител да е човек с "определени зависимости или свързан с руските интереси".

В Германия особеният управител е въведен преди 18 месеца.

"Ако няма особен управител и рафинерията работи, то може дистрибуторът да даде доста по-високи цени. Изследваме цялата верига и защитаваме интереса на българите, икономиката. Нито Пеевски може да си купи рафинерията, нито Асен Василев, нито Кирил Петков, нито който и да е. Правителството следи много ясно каква е ситуацията и реагира адекватно", изтъкна гостът.

Притеснявате ли се от криза, свързана с недостиг на горива след 21 ноември? Да, много. Опасността от недостиг на горива е съвсем реална

Следя ситуацията, но все пак имаме и резерви, не смятам, че нещата ще ескалират

Не ме притеснява изобщо, ако се наложи ЕС и САЩ ще ни помогнат

Не само не ме притеснява, но виждам и плюс – по-малко коли, по-чист въздух през зимата

Общо 1105 гласа