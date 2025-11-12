Нов протест на "Правосъдие за всеки", присъединиха се и младите лекари

Снимка: Димитър Кьосемарлиев 1 / 14 / 14

Млади лекари се присъедиха към поредния протест на "Правосъдие за всеки".

Тази вечер граждани се събраха на протест пред Съдебната палата в София с искане за оставката на изпълняващия функциите (и.ф.) главен прокурор Борислав Сарафов. Протестът под надслов „СарафOFF! Свобода и справедливост!“ е организиран във фейсбук от Инициатива „Правосъдие за всеки“.

Временно движението около района на Съдебната палата е спряно.

Протестът се охранява от полицейски екипи.

Малко по-късно протестиращите пред Съдебната палата тръгнаха на шествие до Орлов мост.

Кадри от протеста вижте в галерията на фотографа Димитър Кьосемарлиев