IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 130

Нов протест на "Правосъдие за всеки", присъединиха се и младите лекари

Вижте кадри от протеста

12.11.2025 | 20:50 ч. 1

Снимка: Димитър Кьосемарлиев

Снимка: Димитър Кьосемарлиев

1 / 14

Млади лекари се присъедиха към поредния протест на "Правосъдие за всеки".

Тази вечер граждани се събраха на протест пред Съдебната палата в София с искане за оставката на изпълняващия функциите (и.ф.) главен прокурор Борислав Сарафов. Протестът под надслов „СарафOFF! Свобода и справедливост!“ е организиран във фейсбук от Инициатива „Правосъдие за всеки“. 

Временно движението около района на Съдебната палата е спряно. 

Протестът се охранява от полицейски екипи. 

Малко по-късно протестиращите пред Съдебната палата тръгнаха на шествие до Орлов мост.

Кадри от протеста вижте в галерията на фотографа Димитър Кьосемарлиев

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

протест Правосъдие за всеки
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem