Директорът на завода за боклука: При нас няма и не е имало криза

Имаше случай с матрак, попаднал в жълтия контейнер, каза Николай Савов

13.11.2025 | 17:37 ч. 0

Преодоляна е кризата с боклука в район "Люлин" и "Красно село". Влезе в нормален режим на сметопочистване. При нас няма криза и не е имало криза. Това каза директорът на "Столичното предприятие за третиране на отпадъци" Николай Савов в "България сутрин".

"Няма извадени хора от завода, които да обслужват районите. Да, в момента обслужваме изцяло "Люлин" с пет сметосъбиращи камиона, с по двама работници и шофьор, плюс допълнително камион с щипка, който извозва едрогабаритните отпадъци. Успяхме да изчистим натрупаното. Двама души съм извадил само от завода - механик и общ работник, които да поемат към обслужването", конкретизира той.

Проблем с цветните контейнери беше измислен от самата "Екобулпак".

"Има документи, които показват отпадъка, който се вози на депо какво трябва да съдържа. Ясно е показано, че вътре не трябва да има никакви опаковки, които имат символ за рециклиране, и най-големият диаметър на отпадъците, които влизат в контейнерите, трябва да бъдат до 50 мм. Констатирахме опаковки, които имаше опит да бъдат депонирани, не отговарят на правилото. Върнахме камион", обясни Савов пред Bulgaria ON AIR.

Той уточни, че това се е повторило пет пъти с един и същи камион, като целта е била "да инициират криза".

"Фирмата е работила активно с предното ръководство. Имаме подаден сигнал от нейната работа към Европейската прокуратура. Сигналът е за злоупотреба с това, че отпадък, който те са вземали от завода под формата на пластмаса - 15 минути по-късно е депониран в депото в Долни Богров. Излиза с код, който е с пластмаса от завода, а се слага в депото като смесен битов отпадък", обяви директорът на "Столичното предприятие за третиране на отпадъци".

Савов изтъкна и случай с матрак, който някак е попаднал в жълтия контейнер. 

"Целта е да се предизвика скандал. И други фирми работят на територията на София, те също спазват правилата. Техни камиони също сме връщали, когато не отговарят на изискванията, но те не правят скандал. По никакъв начин не пречим на работата", подчерта той.

По думите му при запълване на последната клетка се мислят и други варианти - да бъде оползотворяван отпадъкът или да се разшири депото с пета и шеста клетка.

"Увеличихме голямо количество на този отпадък, който се изгаря. Увеличихме количеството, успяхме да стигнем за тази година над 100 хиляди тона, което е абсолютен рекорд", изтъкна още Савов.

Тагове:

боклук София Bulgaria ON AIR криза
