Боклук залива кв. "Лагера", страх от зарази и нашествие на плъхове СНИМКИ

Боклук залива столичния квартал "Лагера", а жители се оплакват, че през последните дни той въобще не се извозва.

Боклуците във вътрешността на квартала, който се намира в район „Красно село“, вече завземат паркоместа по улиците, чувалите отдавна са завзели тротоарите в квартала, а между кофите вече тичат плъхове с размери на котки, съобщава БГНЕС.

Видимо редовно сметоизвозване има само на кофите, които се намират по локалното платно на бул. "Цар Борис III", но метри по-навътре между блоковете положението отдавна се е вмирисало и е станало нетърпимо.

Най-тежко е положението по детските площадки, където освен редовните боклуци, са завлечени и части от изхвърлена покъщнина, стари дюшеци и матраци, части от душкабини и мебели, които не са извозвани вече над месец. Те сеят зарази, мухлясали са заради дъждовете, напикани от кучета, кални, и са ужасяваща гледка по детските площадки.

„Вчера по обед тук дойде екип на Столичното предприятие за третиране на отпадъци. Двама чевръсти служители метнаха три чувала в камиона, и си тръгнаха. Оставиха целия натрупан боклук както си беше на улицата. Не взеха нищо повече, въпреки че кофата отдавна прелива, а извън нея е страшно“, казва Георги, който живее на ул. „Балканджи Йово“ 24. На метри от дома на мъжа е столичното 25-то училище, и всеки ден на отиване и връщане от уроци децата виждат потресаващи гледки на прескачащи се плъхове.

Живущи в квартала вече събират подписка за алармиране на европейски институции за условията, в които са принудени да живеят, въпреки че стриктно плащат данъци и такса смет.

В последните над 10 дни в квартала изобщо няма доброволци, които да извозват боклука така, както беше в първите дни на кризата. Не се спазва и пожелателното условие боклукът да се изхвърля в сивите контейнери, поставени от общината или пък да се събира разделно, тъй като сивият общински контейнер е далеч извън квартала, а голяма част от живущите са възрастни хора, които са трудно подвижни или пък не ползват автомобили.