Проектозаконите за бюджета бяха внесени в парламента

Проектът на държавен бюджет за 2026г., както и тези на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на държавното обществено осигуряване (ДОО), са внесени в параламента, съобщиха от правителствената пресслужба.

На свое заседание Министерският съвет одобри проекта на Закон за държавния бюджет за 2026 г. и Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026-2028 г.

Този Бюджет е коалиционен бюджет. Той не е нито ляв, нито десен, нито либерален, нито консервативен. Той не създава политики, а следва политики, които са създадени в законодателството, заяви днес премиерът Желязков. През тези седмици ние проведохме социалния диалог, независимо, че не се състоя във формат НСТС. Говорихме и с работодателите, и със синдикатите. Чухме аргументи, становища, критики и предложения от всички участници в обществено - политическия живот, каза още Желязков.

Какво предвижда Проектобюджет 2026

Във връзка с въвеждането на еврото от 1 януари информацията и документите по бюджетната процедура за 2026 г. са изготвени в евро при официален валутен курс съгласно чл. 5 от Закона за въвеждане на еврото в Република България – 1,95583 лева за 1 евро. Размерът на бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (по национална методология на касова основа), изразен като дял от БВП, за 2026 г. е дефицит от 3% от БВП.

От 1 януари догодина е предвидено увеличение на облагането за хазартните игри (на променливата част по чл. 30, ал. 3 и 4 от Закона за хазарта) от 20 на сто на 25 на сто. С цел осигуряване на устойчивостта на системата за социално осигуряване се предлага от началото на 2026 г. да бъде увеличена осигурителната вноска за фонд "Пенсии“ на Държавното обществено осигуряване с 2 процентни пункта, а от 1 януари 2028 г. - с 1 процентен пункт; увеличаване на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 1 януари 2026 г. на 620,20 евро; увеличаване на максималния осигурителен доход за всички осигурени лица от 1 януари 2026 г. на 2352 евро.

Правителството предлага от догодина минималната работна заплата да бъде 620 евро (1213 лв.), а пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември на предходната година, считано от 1 юли на съответната година да бъдат осъвременени по т.нар. швейцарско правило“ със 7,6 процента.

Проектобюджета на НЗОК

В законопроекта за бюджета на НЗОК са предвидени 5 571 998 400 евро приходи и трансфери. Здравноосигурителните приходи са в размер на 5 196 424 800 евро, от които 3 177 034 800 евро са приходи от здравноосигурителни вноски и 2 019 390 000 евро са трансфери за здравно осигуряване. Общо разходите за 2026 г. по проекта на Закон за бюджета на НЗОК са в размер на 5 571 998 400 евро. Приходите и разходите по законопроекта са са със 727 652 900 евро повече спрямо Закона за бюджета на НЗОК за 2025 г., което е 15% ръст на средствата.

Нов момент в проекта на Закон за бюджета на НЗОК за 2026 г. са предвидените в приходната част трансфери от централния бюджет в размер на 260 млн. евро, съгласно чл. 23, ал.1, т. 12 от Закона за здравното осигуряване. Средствата са предназначени за заплащане на дейности на лечебни заведения съгласно чл. 80б, ал.1 от Закона за лечебните заведения, като Българският лекарски съюз и НЗОК договарят разпределението на средствата, с изключение на средствата по чл.7, ал. 3, се предвижда още в проекта.