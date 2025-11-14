В България голям проблем е ниската финансова и инвестиционна грамотност

Българите са консервативни инвеститори и искат да влагат парите си в нещо, което им е познато и което могат да пипнат. Инвестициите в имоти покриват този критерии и едва ли ще намалеят, въпреки покачването на цените. Но има и много други възможности, коментира Наталия Петрова, инвecтициoнeн ĸoнcyлтaнт и преподавател в УHCC, в предаването "В развитие" с водещ Георги Месробович.

"Българинът трябва да осъзнае, че има и други алтернативни методи за инвестиция, освен имотите. Има фондове, които инвестират в акционерни дружества със специална инвестиционна цел. Акционерните дружества със специална инвестиционна цел инвестират в имоти. И по този начин инвеститорите могат да придобият достъп до такъв пазар, посредством много по-ликвидни инструменти. Например, за да продадеш един имот трябва повече време, това е по-ниско ликвидна инвестиция. Трябват разходи по подръжка и т.н., докато при инвестицията в секторен фонд, който инвестира в имоти, може да предобиеш по този начин доходността на имотния сектор, но същевременно да имаш високо ликвидна инвестиция и лесно управляема."

Инвеститорите трябва да правят разлика между пасивно и активно инвестиране, каза Петрова.

Разходите при пасивно инвестиране обикновено са малки, защото там най-важното нещо, което се следи е грешката на следене, т.е. каква е разликата между доходността на фонда и доходността на индекса, който следва, обясни Петрова.

При активното инвестиране портфолио мениджърите, които управляват фонда, избират сами в какви компании и сектори да инвестират.

Взаимните фондове дават много конкуренти предимства, каза Петрова. Едното от тях е диверсификацията, която един инвеститор сам с малко средства в никакъв случай не може да постигне. Другото е лесният достъп до пазари, които в противен случай при инвестиране самостоятелно не биха били достъпни за инвеститора, особено с малки суми.

"Взаимният фонд представлява портфейл от ценни книжа, финансови инструменти, и когато инвеститорът инвестира във взаимния фонд, той придобива такава част от този портфейл, каквато част е неговата инвестиция спрямо общите активи на фонда. И той получава доходността, която е разликата между цената на придобиване и цената на обратно изкупуване. Много голямо предимство е, че тази доходност не се облага със данък."

Друго голямо предимство е ликвидността - инвеститорите имат право на обратно изкупуване и това се случва в рамките на няколко дни, след като те подадат поръчка за обратно изкупуване.

Държавните ценни книжа са най-ниско рисковите инвестиции, като рискът при тях е рискът на държавата, обясни Петрова. ДЦК са част от известното разпределение на инвестиционен портфейл 60% акции/40% ДЦК, но това е остаряла стратегия, добави тя.

"За мен тя вече е мит, защото на пазара съществуват още много различни видове активи, които могат да бъдат придобити от инвеститорите. Не само акции, не само облигации. Те могат да диверсифицират и с борсово търгувани фондове, които също имат достатъчно добра ликвидност... Има криптоактиви, има опции, фючърси и така нататък, но това са вече за доста по-напреднали инвеститори. Ритейл инвеститорите по-скоро би следвало да следват малко по-внимателна инвестиционна стратегия и да се обръщат към професионалистите."

ЕС се опитва да налее ликвидност на своите борси чреа насърчаването на ритейл инвеститорите и вливането на банковите спеставяния на фондовите пазари. Основен проблем в Европа, но и в България остава ниската финансова и инвестиционна грамотност, каза Петрова.

"Финансовата грамотност трябва да започне от училище", каза Петрова. "Тя трябва да се възпитава още от самото начало, да се надгражда, за да могат децата да пораснат с идеята как да управляват своите лични финанси, как да изграждат своя бюджет, как да заделят своите спестявания и в какво могат да ги инвестират, за да победят инфлацията."

Материалът не е предпоставка за взимане на инвестиционно решение. Целият разговор може да гледате във видеото на Bloomberg TV Bulgaria