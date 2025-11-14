КНСБ отчете: Скок на цените на сирене, картофи, месо, зеленчуци

С 14 стотинки по-скъпа е малката потребителска кошница за този месец спрямо миналия. Това отчитат от КНСБ, които ежемесечно проследяват цените на 20 основни хранителни стоки и бензина.

Най-много са поскъпнали краставиците - с 3,3%, или 12 стотинки. След тях са доматите с близо 10 стотинки, след което е свинският бут с 1,5%, или почти 20 стотинки.

С най-голямо поевтиняване са лимоните - с около 40 стотинки, и ябълките с почти 15.

Цената на бензина спрямо септември е непроменена - остава близо 2,40 лв. Най-голяма разлика в цените на едро и дребно за октомври се забелязва при ябълките на килограм - от близо 2,50 на почти 4 лв., или около 74% увеличение.

След това при килограм картофи, където увеличението е близо 73%, и кравето сирене за килограм - от около 12 лв. на почти 20.

"Последните резултати, от 21 стоки, показват, че необходимата стойност на тази малка потребителска кошница е близо 112 лв. За да бъдем точни - 111,90 лв. Имаме нарастване спрямо месец юни, откогато започна изследването, с 86 стотинки, или близо 1 лев. Нарастването в процент спрямо миналия месец е 0,1%, а спрямо месец юни е с 0,8%", каза пред Bulgaria ON AIR Виолета Иванова, зам.-директор в Института за социални и синдикални изследвания.