IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 49

Алберт Попов завърши 23-и в първия слалом за сезона

Калин Златков отпадна в първия манш

16.11.2025 | 16:12 ч. Обновена: 16.11.2025 | 16:14 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Алберт Попов се класира на 23-о място в първия слалом при мъжете от новия сезон в Световната купа по ски алпийски дисциплини в Леви (Финландия).

Първото състезание спечели Лукас Пинейро Бротен с резултат 1:50.72 минути, постигайки първа победа за Бразилия в Световната купа.

Попов, който беше 22-и след първия манш, с време 55.99 секунди, се нареди 23-и с общо време от 1:53.01 минути, на 2.29 секунди зад Пинейро Бротен. Другият българин в надпреварата Калин Златков отпадна в първия манш.

Роденият в Норвегия бразилец Лукас Пинейро Бротен беше най-бърз и при първото спускане, а въпреки че допусна леки неточности във втория манш. На втора позиция се нареди олимпийският шампион в дисциплината Клеман Ноел (Франция), с изоставане от 0.31 секунди.

Представителят на домакините Едуард Халберг, който участва с 29-и стартов номер, зарадва финландските зрители с първи подиум в кариерата си. Той завърши трети, с изоставане от 0.57 секунди от времето на победителя. (БГНЕС)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Алберт Попов ски Калин Златков
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem