Арх. Диков: С новата структура гл. архитект ще е подписвач на решения

Бившият главен архитект на София Петър Диков направи коментар за новата структура на Столична община, която предложи настоящия кмет Васил Терзиев.

"Една дейност, която е неделима като процедура и като извършване, се опитва да се раздели по формални критерии, а лошото е, че зад тези формални критерии прозира желание да бъдат инсталирани определени хора, които да вършат тази работа”, коментира пред БНР Диков.

Позицията на главен архитект има права, но има и огромни задължения и те са много видими публично, подчерта още председателят на Съюза на архитектите в България.

"С предложението за новата структура главният архитект като фигура в администрацията се обезсмисля, защото функциите му са на подписвач на строителни разрешения. Същинската част от работата на един главен архитект и по смисъла на закона това е така - е управлението на процесите по устройство на територията, което сега, според новата структура, се прехвърля на заместник-кмета”, обясни Диков в предаването “12+3”.

Ако заместник-кметът и главният архитект ще работят заедно, защо делят структурите, попита арх. Диков и коментира:

"Според мен става дума по скоро за личностни проблеми, а не за проблеми в организацията и структурата на Столичната община. След като в предизборната програма на кмета Терзиев е фигурирала такава идея, защо не е било уточнено в самия конкурс за избор на главен архитект, а конкурсът си беше стандартен с правата и задълженията, които са по закон - управлението на процесите в устройството на територията. То е много ясно написано. Едно такова разцепване, каквото буквално се предвижда на сега действащата структура, това ще блокира за дълго време работата на администрацията в областта на териториалното устройство, градоустройството, строителството, проектирането, инженерните мрежи”, обясни архитектът.

По думите му в последните година и половина направлението "Архитектура и градоустройство" беше доста сериозно обезкървено, бяха освободени много хора, които познават и административното производство, и територията, и проблемите. “Заместени бяха с хора, които предстои да се учат, а ученето на гърба на хората е много опасно”, добави Диков.