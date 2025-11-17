Унгарски компании могат да проявят интерес към „Лукойл“ в България

Унгарски енергийни компании може да проявят интерес към придобиването на активите на „Лукойл“ в България, които руският собственик е принуден да продаде заради американски санкции.

Това заяви унгарският външен министър Петер Сиярто, предаде ТАСС.

„Предприятията на „Лукойл“ са с руски собственик и тяхната продажба трябва да се договаря с компанията. Ако разбираме правилно, американците са предоставили изключение от санкциите с мотива, че преговорите за продажбата на чуждестранните активи на „Лукойл“, включително в България, трябва да се проведат. Ясно е, че субекти от унгарския енергиен сектор могат да проявят интерес към такива преговори. Ако се нуждаят от подкрепа, ще я окажем, тъй като ефективното функциониране и регионалното укрепване на унгарските енергийни компании може да се счита за част от националния икономически интерес“, каза Сиярто.

Той не уточни кои унгарски компании биха могли да проявят интерес към придобиването на чуждестранните активи на „Лукойл“. MOL притежава големи рафинерии в Унгария и Словакия. В същото време министърът отхвърли спекулации, че наскоро се е срещал с българския президент Румен Радев в София, за да обсъжда конкретно потенциална сделка за активите на „Лукойл“.

На 22 октомври Министерството на финансите на САЩ обяви санкции срещу „Роснефт“, „Лукойл“ и техните дъщерни компании, но разреши транзакции с тях до 21 ноември. Миналата седмица срокът за отлагане на пълното прилагане на санкциите бе удължен до 13 декември, за да се позволи на партньорите да завършат взаимодействията си с тези компании. Един от лицензите, издадени от Министерството на финансите на САЩ, позволява транзакции, свързани с дъщерните дружества на „Лукойл“ в България, до 29 април 2026 г.

На 14 ноември представители на „Лукойл“ съобщиха, че компанията води преговори за продажбата на своите чуждестранни активи с няколко потенциални купувачи и ще обяви сделката след постигане на окончателни споразумения