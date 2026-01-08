IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Двама души са убити, а няколко ранени при стрелба край църква в САЩ

Трагедията се е разиграла в столицата на щата Юта - Солт Лейк Сити

08.01.2026 | 08:43 ч. 2
Кадър: YouTube

Двама души бяха убити, а няколко ранени при стрелба на паркинг край мормонска църква в столицата на американския щат Юта - Солт Лейк Сити, съобщи полицията, цитирана от Ройтерс.

По първоначални данни трагедията на паркинга до храм на "Църквата на Исус Христос на светиите от последния ден" се е разиграла късно снощи, каза говорител на полицията, като отбеляза, че ситуацията все още е неясна.

"В църквата е имало погребална церемония", каза пред репортери говорителят Глен Милс. "На паркинга е имало някакво спречкване, след което е била произведена стрелба", допълни той.

Двама от най-малко осем простреляни са починали от раните си, а трима са в критично състояние. За останалите няма информация.

Полицията издирва извършителите. ФБР е предложило съдействие.

Местни медии, цитирани от Асошиейтед прес, съобщават, че за момента няма задържан за стрелбата. На видеозаписи от мястото се виждат голям брой автомобили на службите за спешна помощ.
