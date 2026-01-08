Двама души са убити, а няколко ранени при стрелба край църква в САЩ

Двама души бяха убити, а няколко ранени при стрелба на паркинг край мормонска църква в столицата на американския щат Юта - Солт Лейк Сити, съобщи полицията, цитирана от Ройтерс.

По първоначални данни трагедията на паркинга до храм на "Църквата на Исус Христос на светиите от последния ден" се е разиграла късно снощи, каза говорител на полицията, като отбеляза, че ситуацията все още е неясна.

"В църквата е имало погребална церемония", каза пред репортери говорителят Глен Милс. "На паркинга е имало някакво спречкване, след което е била произведена стрелба", допълни той.

Двама от най-малко осем простреляни са починали от раните си, а трима са в критично състояние. За останалите няма информация.

Полицията издирва извършителите. ФБР е предложило съдействие.

Местни медии, цитирани от Асошиейтед прес, съобщават, че за момента няма задържан за стрелбата. На видеозаписи от мястото се виждат голям брой автомобили на службите за спешна помощ.

(БТА)