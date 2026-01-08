IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Колко ще ни струват винетките в евро

Еднодневната влиза от 3 февруари

08.01.2026 | 08:53 ч. 0
Снимка: Стопкадър бТВ

От 3-ти февруари въвеждат еднодневна винетка за пътищата в страната. Тя ще бъде на стойност 4 евро и 9 цента и ще важи за 24 часа. Ясни са и цените на останалите винетки, но в евро, като те остават непроменени спрямо миналогодишните, съобщи бТВ.

Уикенд винетката е на стойност 5 евро и 11 цента, седмичната струва 7 евро и 67 цента, а месечната – 15 евро и 34 цента. За тримесечната винетка цената е 27 евро и 61 цента, а годишната – 49 евро и 60 цента.

Това се случи Dnes

винетка евро февруари месечна
