"Справедливост за Мая": Протестиращи поискаха по-строги наказания за македонския лекар СНИМКИ

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 17 / 17

Протест срещу насилието над животни се проведе пред ВМА. Протестът е организиран от "Приятели на Мечо" и "Невидими животни". Повод за недоволството е прегазването на кучето Мая в кв. "Разсадника" София. Протестиращите искат "Справедливост за Мая". Протестиращите настояват за по-строги наказания за насилие над животни и критично отношение към служители на държавни институции, които извършват подобни деяния.

Те искат също ВМА да уволни доктор Ненад Цоневски, който беше заснет да минава с автомобил през кучето пред гараж в квартал "Разсадника". Протестиращите носят плакати с надписи: „Ако мразиш животните, губиш правото да се наричаш човек!“, „И моето сърце плаче заедно с вашите, поне тези, които имаме сърца!“, „Ефективни присъди за насилие срещу животни!“. Много граждани бяха довели на протеста и своите кучета.

Хората окачваха каишки на входа на поликлиниката към ВМА в памет на загиналото животно.

„Лекар би трябвало да бъде по-хуманен от обикновените хора“, казаха част от протестиращите.

Д-р Цоневски се яви в Трето районно управление заедно с адвокат, където му беше повдигнато обвинение – причиняване на смърт на гръбначно животно. Наложена му е гаранция от 5000 лв., а според разследващите той съдейства на органите. По-късно днес участниците в протеста ще се отправят на шествие до НДК, където ще запалят свещ в памет на Мая.

Протест и във Варна

Надвечер пред Окръжния съд във Варна около 30 души се събраха, за да изразят недоволството си от зачестилите случаи на насилие над животни в страната. Поводът беше също убийството на кучето Мая в София, разкритията за зверствата на Габриела Сашова и Красимир Георгиев от Перник, както и нападението преди месец във Варна, при което три питбула разкъсаха кучето Буханка и раниха неговия собственик.

Протестиращите заявиха, че институциите не предприемат нужните мерки и че подобни случаи не бива да остават без последствия. Гълъбина Захариева, участник в протеста, остро осъди действията на лекаря, прегазил кучето Мая.

„Протестирам с цел да се вземат адекватни мерки срещу поведението на така наречения лекар-хирург от ВМА София, който съвсем безцеремонно прегази и уби едно живо същество. Този човек е дал клетва да пази живота… Искаме да знаят хората, че няма да допуснем такова нещо да остане безнаказано“, каза Захариева пред БГНЕС.

Жената настоя за строги мерки и промяна в системата. „Искаме достатъчно висока глоба, дори наказание в затвор, защото този човек - той ще го направи отново.