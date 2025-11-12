IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мая е била жива след инцидента, македонецът с обвинение за особена жестокост

Д-р Ненад Цоневски може да лежи в затвора до 5 години

12.11.2025 | 16:00 ч. 41
На  македанския лекар Ненад Цоневски се повдига обвинение за проявена особена жестокост към гръбначно животно, в следствие на която е настъпило тежко увреждане. Това съобщи прокурорът от Софийска районна прокуратура Николай Николаев. След разпит на свидетели и видео-техническа експертиза, от прокуратурата са категорични, че събраните доказателства показват умисъл.
Той обясни, че след излизане на ветеринаро-медицинската експертиза обвинението може да се преквалифицира.
От 1 до 5 години затвор очакват шофьора д-р Ненад Цоневски, който в понеделник прегази кучето Мая при излизане от гараж. По данни на Софийската районна прокуратура четириногото е било живо след тежкия инцидент.

Граждани, станали свидетели на случката, са го отвели веднага на ветеринарен лекар, който е установил тежки увреждания – счупен гръбнак, който е довел до инвалидизиране на животното. Медикът е взел решение, че за кучето е по-добре да бъде евтаназирано, тъй като не е имало кой да се грижи за него.

Събраните данни показват още, че кучето е чипирано, на 14 години, порода хъски – регистрирано под името Роксана.

Във вторник д-р Цоневски беше освободен от ВМА, където работи. В момента той е извън страната и се намира при родителите си в Делчево, твърдят негови колеги. 

Мая куче македонеца обвинение за особена жестокост
