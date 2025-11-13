IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ненад Цоневски, убил Мая, не е напуснал страната, наложиха му гаранция

Тя е в размер от 5 хил. лева

13.11.2025 | 15:25 ч. 43
Мъжът, който прегази куче в столичния квартал Разсадника, се е явил тази сутрин в Трето районно управление с адвокат, където са му предявени обвинения. Той е с наложена парична гаранция от 5 хиляди лева.

Това съобщи шефът на СДВР главен комисар Любомир Николов, опровергавайки слуховете, че 29-годишният шофьор д-р Ненад Цоневски е напуснал пределите на страната.

Във вторник от ВМА, където мъжът е бил специализант, съобщиха, че той е отстранен от длъжност. Преди това Софийска районна прокуратура образува досъдебно производство за проявена жестокост към куче чрез прегазване.

