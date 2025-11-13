Ненад Цоневски, убил Мая, не е напуснал страната, наложиха му гаранция

Мъжът, който прегази куче в столичния квартал Разсадника, се е явил тази сутрин в Трето районно управление с адвокат, където са му предявени обвинения. Той е с наложена парична гаранция от 5 хиляди лева.

Това съобщи шефът на СДВР главен комисар Любомир Николов, опровергавайки слуховете, че 29-годишният шофьор д-р Ненад Цоневски е напуснал пределите на страната.

Във вторник от ВМА, където мъжът е бил специализант, съобщиха, че той е отстранен от длъжност. Преди това Софийска районна прокуратура образува досъдебно производство за проявена жестокост към куче чрез прегазване.