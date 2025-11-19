Георги Марков пред Dnes.bg: КС уволни Киселова като депутат и правист

"Конституционният съд уволни Киселова като депутат и преподавател по право! Цели 11 съдии приеха, че не може да се хвърлят в кошчето разни работи, дето НС трябва да решава, като предложения за Референдум. Само един глас на Сорос я защитил.

Точно на 18 ноември, но преди 36 години, бе първият митинг за демокрация. На него Радой Ралин каза: “Много ни лъгаха като народ, душа не ни остана!”.

Това написа във фейсбук бившият конституционен съдия и депутат Георги Марков по повод решението на Конституционен съд за взетото еднолично решение от бившия председател на парламента Наталия Киселова да не бъде разгледано от парламента искането преди време на президента Румен Радев за еврото.

Пред Dnes.bg Марков се аргументира:

Аз няколко пъти казвах, че Киселова е огледален образ на провала в парламента през последните 35 години и на провала на българската правна система. По-голямо нахалство българският парламент не е виждал. Как може председателката на Народното събрание, при това преподавателка по право, да хвърли в кошчето - предложението на държавния глава, направено в конституционното му правомощия - в случая провеждането на национален референдум.

Утре Киселова може да хвърли в кошчето и решение за свикване на Велико народно събрание, затова решението на Конституционния съд беше предопределено, обратното решение означаваше, че може да хвърля в кошчето каквото си поиска, в това число и законопроекти. Затова са гласували единодушно - 11 съдии и само един Сорос я е защитил. Какви студенти ще учи Киселова от четвъртата по големина група в Народното събрание?

Девалвация на българската политологична мисъл

Днес гледам, че преподаватели по политология казват, че тя е постъпила правилно, което е ярък пример за девалвация на българската политологична мисъл. Ярък пример в това отношение беше, когато в събота преподавателят по политология Светослав Малинов от партията джудже ДСБ, която уби СДС, нарече външният министър на Унгария Петър Сиятро "кретен". Че Сиятро не е кретен е сигурно, както и е сигурно, че е налице пълната кретенизация на българската демокрация. А главни герои са Киселова и Христо Иванов. Действието на Киселова обезличи бългтарският парламент, който не разгледа направеното предложение от президента. Христо Иванов съсипа пък Конституцията.

Предложението на Радев трябва да бъде внесено отново в НС

Ясно е, че парламентът ще го отхвърли, защото време за референдум за еврото няма. Ние ще бъдем запомнени завинаги в Европа като страна на неразгледания в НС референдум за еврото. Не бяха проведени рефеирендуми и за членството ни в ЕС и НАТО.

Скоро четох, че референдумите не бива да подменят представителната власт. Аз ще добавя, че не бива представителната демокрация да забранява гласа на народа и божия, което се случва през последните 35 години. Особено, когато представителната демокрация е ужасно слабо представителна, най-вече в това Народно събрание. България през есента на 2025 г. прилича силно на есента на 1989 г. И сега и тогава разбираме последни, че света се променя.