Времето остава облачно и дъждовно

В неделя валежите ще спират, но следобед на места над Западна България отново ще завали дъжд, който на места ще се обръща в сняг. Вятърът ще бъде умерен от северозапад.

Минималните температури ще бъдат между 2 и 7 градуса, максималните температури ще са от 7 градуса на северозапад, до 19 в югоизточните райони на страната. В София минималната температура ще бъде около 5 градуса, максималната - около 9.

По Черноморието ще бъде облачно, но следобед облаците ще се разсеят до слънчево време. Вятърът ще бъде умерен от югоизток. Максималните температури ще са около 17 градуса, температурата на морската вода е около 15 градуса, а вълнението на морето ще достига до 3 бала.

Над планините също ще бъде облачно, на места ще превалява дъжд, в местата над 1800 метра – от сняг. Ще продължи да духа бурен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 6 градуса, на 2000 метра – около 1.