IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 4

Времето остава облачно и дъждовно

Минималните температури ще бъдат между 2 и 7 градуса

23.11.2025 | 07:15 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

В неделя валежите ще спират, но следобед на места над Западна България отново ще завали дъжд, който на места ще се обръща в сняг. Вятърът ще бъде умерен от северозапад.

Минималните температури ще бъдат между 2 и 7 градуса, максималните температури ще са от 7 градуса на северозапад, до 19 в югоизточните райони на страната. В София минималната температура ще бъде около 5 градуса, максималната - около 9.

По Черноморието ще бъде облачно, но следобед облаците ще се разсеят до слънчево време. Вятърът ще бъде умерен от югоизток. Максималните температури ще са около 17 градуса, температурата на морската вода е около 15 градуса, а вълнението на морето ще достига до 3 бала. 

Над планините също ще бъде облачно, на места ще превалява дъжд, в местата над 1800 метра – от сняг. Ще продължи да духа бурен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 6 градуса, на 2000 метра – около 1.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

дъжд облачно прогноза за времето
Новини
Виж всички новини
Времето
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem