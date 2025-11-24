IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Близо 22 000 иглолистни дръвчета от Родопите излизат на пазара за празниците

Цените на коледните дръвчета варират между 3 и 90 лв.

24.11.2025 | 21:42 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

Горските разсадници в Родопите са предвидили близо 22 000 иглолистни дръвчета за Коледния пазар, съобщиха от Южноцентралното държавно предприятие (ЮЦДП) в Смолян. Цените на коледните дръвчета варират между 3 и 90 лв., в зависимост от вида и размера им.

От тях 11 515 са фиданки с коренова система, които могат да бъдат засадени в природата след празниците. Заложеният брой на елхи за отсичане е 10 991. Разсадниците в 21 горски стопанства на територията на ЮЦДП осигуряват различни иглолистни видове – смърч, ела, бял и черен бор, както и дугласка.

„Търсенето на елхи все още не е в разгара си“, заяви пред БТА Анатоли Елев, директор на Държавното горско стопанство в с. Смилян. Запитванията към разсадниците край Смилян идват както от индивидуални купувачи, така и от търговци с поръчки на едро. Най-предпочитаните дръвчета са с размери между 1 и 2 метра. Стопанството в Смилян и тази година ще предостави дарения елхи за детски градини и училища.

От ЮЦДП уточняват, че интересът към естествените елхи – отсечени или с корен – намалява през последните години. През 2024 г. са продадени 4900 дръвчета, при планирани над 21 000 за пазара. Годишният спад в търсенето, оценяван на около 10–15%, се свързва с растящите предпочитания към изкуствени елхи.

