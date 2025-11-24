Финансист: Най-лошият бюджет за последните 30 години

Бюджетът за 2026 година, по думите на финансиста Димитър Георгиев, е най-лошият за последните 30 години.

“Не съм виждал такъв консенсус срещу предложен бюджет от много отдавна. Има двукратно увеличение на данъците - нещо, което едновременно няма да донесе приходи в бюджета, но ще демотивира и инвестициите, и икономическата активност в страната. Най-големият проблем в този бюджет е необузданото разрастване на разходите и на дълга. Милиардите вече са в ББР”, обясни Георгиев в предаването "Денят ON AIR".

По думите на енергийния експерт Цветомир Николов големият дълг вече е налице и по него текат лихви. Той припомни и думите на политиците, които от 2015 година казват, че това е единственият възможен бюджет.

“Отново за пореден път проблемът си остава в това, че са ни грешни политиките и начина, по който се подрежда един бюджет. Структурата на бюджета не е в приходната част, той е в разходната. Проблемът в разходната част не е в това, че има определени хора, които са на несправедливи заплати. Това не се решава посредством реформи", допълни Николов в ефира на Bulgaria ON AIR.

Георгиев коментира, че разпределението на държавните пари е несправедливо и хората от различните сектори получават по-малко от ръководителите на дадено ведомство.

“А ако е от силовите министерства - още по-добре за тях. Винаги, когато държавата се намеси в такива отношения, това създава неравнопоставени отношения. Няма съмнение, че средната заплата в държавния сектор е пораснала с много повече, отколкото тази в частния. Това не е честно спрямо бизнеса, който поема ежедневно рискове, плаща си данъците. А когато губи и когато фалира, никой не му помага, фалитите са за сметка на бизнеса", коментира финансистът.

Бюджет и издръжка на администрацията

Николов поясни, че трябва да се прави разлика между тези, които са на бюджетна издръжка и на държавна администрация.

"Имаше голям проблем с учителите и техните доходи, политиците започнаха да ги увеличават, за да може да се привлекат повече хора за учители. След това този проблем възникна с лекарите по време на Ковид-19, тогава отново започнаха да се вдигат заплатите, да се дават добавки. В момента на фокус са полицаите. Причината да растат разходите е, че се опитват да се догонят еднаквите пропорции, които политиците искат да дадат на служителите. Проблемът не е в това, че се увеличават заплатите, проблемът е, че ефективността на институциите продължава да бъде критично ниска", категоричен е енергийният експерт.

А финансистът смята, че думата "реформа" отсъства от политическия живот.

"Всяка година доходите в България растат рекордно много, някои с двуцифрени темпове. И в този смисъл, при неизменен процент на осигуровката, доходите в хазната също растат с тези темпове. Аргументът, че отдавна не е повишавана ставката на осигуровките за пенсии, не значи, че трябва да бъдат осигурявани", подчерта Георгиев.

