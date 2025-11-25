Ако не бъдат изпълнени исканията на младите лекари, протестите ще продължат

Снощи се състоя протест на младите лекари под наслов "Няма да ни излъжете!”.

“Нашата цел не е само заплащането, но те направиха така, че фокусът да е главно този. Ако не бъдат изпълнени исканията ни, протестите ще продължат”, каза пред Nova news общопрактикуващият лекар д-р Даниел Кипров. Той е и част от протестиращите млади специалисти.

"От решенията на депутатите, засягащи здравеопазването и бюджета, стана ясно, че се опитват да излъжат хората. Преговаряме вече над половин година, но всички законопроекти, по които работихме толкова време, бяха отхвърлени. Обяснението беше, че са измислили по-добър. Но това, което предложиха народните представители, е замазване на очите. Ние искахме истинска реформа за разпределението на парите в здравната система, така че те да стигат реално до младите медици", допълни лекарят.

Д-р Кипров определи здравеопазването като “бездънна яма” и добави, че управляващите не са успели да назоват механизъм, по който парите ще стигнат до лекарите. “Дадоха на Здравната каса и на Надзорния съвет да го измислят”, обясни лекарят и допълни, че целта е била да спрат с протестите.

Д-р Кипров обясни още, че на НЗОК е вменена функцията да разпределя целево бюджета към общинските болници. И подчерта, че не е ясно защо народните представители са се спрели точно на сумата от 260 милиона евро за бюджет за здравеопазване.

Общопрактикуващият лекар посочи, че тези пари ще се преведат от бюджета към болниците, но не е ясно как, на кои здравни заведения и дали средствата ще стигнат до лекарите на първа линия.

"Може да се получи отново, че едни хора, които разполагат предоволно със средства от Здравната каса, ще взимат още от данъците и от държавния бюджет. А лекарите на първа линия ще получават същите заплати. Хората ще са излъгани, че нашите проблеми са решени”, каза още лекарят.

Д-р Кипров допълни още, че не е решен и въпросът за прозрачността на специализациите.