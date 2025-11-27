Панчугов: Протестът е единствен инструмент на опозицията

Политологът Христо Панчугов коментира снощния протест, организиран от ПП-ДБ. Над 30 хиляди души се събраха и блокираха Народното събрание, изразявайки недоволството си от приемането на Бюджет 2026, увеличаване на осигурителната вноска и данъка върху дивидентите.

"Протестът остана единствен инструмент на тази опозиция, той ще бъде използван за всякакви теми", обясни пред БНР Панчугов.

Политологът е на мнение, че това не е само протест срещу бюджета, а и протест срещу управлението. ”Въпросът е, че има неяснота по отношение на целта му”, добави Панчугов.

"Този протест ще стане заложник на въпроса: Какво идва след него? Не съм сигурен, че тези протестиращи искат да видят управление на Румен Радев, нито съм сигурен, че искат да видят управление на ПП-ДБ с "Възраждане". Хубаво е освен агресията в парламентарната зала, опозицията, която води този протест, да се опита да формулира някаква управленска алтернатива”, обясни политологът.

Скандалът в бюджетната комисия

Панчугов коментира и скандала, с който започна заседанието на парламентарната бюджетната комисия, която трябваше да разгледа на второ четене бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса.

"Агресията се превърна в правило в този парламент, един от основните инструменти. Очевидно всички други са се изчерпали. Възможност за разговор отдавна няма. В случая вероятно е агресия, която прикрива паника. Ние сме виждали подобен рефлекс назад във времето, в което няма политическа логика да се прави нещо или няма логика да се прави сега, но това е рефлексът, който сработва. Тези неща не са свързани с политическа логика, а с това да причиним някаква болка на опонента”, на мнение е политологът.