Кметът на "Люлин": кризата с боклука отново се завръща

След период на относително подобрение в сметосъбирането, в район „Люлин“ отново се наблюдава сериозно влошаване на ситуацията. Контейнерите преливат, междублоковите пространства отново се пълнят с отпадъци, а напрежението сред гражданите расте, заяви кметът на района Георги Тодоров.

"Реакцията на жителите е напълно разбираема, защото те се доверяват единствено на това, което виждат ежедневно пред домовете си, а не на уверения, че кризата била овладяна. Хората в "Люлин" не вярват на доклади и думи. Те вярват на реалността, а реалността в момента е видима за всички. Няма смисъл и ние да си затваряме очите за очевидното", допълва Тодоров.

По думите му район "Люлин" няма възможност да определя графици, техника или капацитет.

"Това не е в нашите компетенции. Въпреки това, за да намалим негативите за хората, подпомагахме процесите с всичко, с което разполагаме. От следващата седмица обаче тази подкрепа вече няма да бъде възможна", посочи кметът.

Той допълни, че нерешените проблеми в сметосъбирането неизбежно ще се прехвърлят и върху подготовката за зимния сезон, което прави темата още по-спешна. По тази причина Тодоров поставя публично въпроси, които според него не търпят отлагане:

Ще бъде ли пренасочвана техника от „Люлин“ към други райони в столицата?

Какъв е реалният капацитет, предвиден за почистването на най-големия жилищен район?

И кога жителите могат да очакват видимо подобрение?

„Трябва да знаем кой и с каква техника ще почиства снега в „Люлин“. Това не е формален въпрос, а въпрос на сигурност и нормален живот на десетки хиляди жители“, каза той.

По думите му, липсата на навременно планиране и координация води до поредица от кризи, които се прехвърлят върху гражданите.

„Хората тук са изморени от циклични обещания, които не водят до реални резултати. Не може да искаме от тях търпение, ако не им осигурим яснота. Призовавам за отговорно управленско поведение и конкретни решения. „Люлин“ не може да бъде оставен сам в момент, в който проблемите стават все по-очевидни“, посочи още Георги Тодоров.

Кметът изрази готовност районът да съдейства в рамките на своите правомощия, но подчерта, че е необходима категорична позиция и ясни ангажименти от структурите, които отговарят за сметосъбирането и зимното поддържане.

