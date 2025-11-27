IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 71

Какво се случва? Ливърпул с най-слабата си серия от времето на Чърчил

Снощи "червените" загубиха с 1:4 у дома от ПСВ Айндховен

27.11.2025 | 13:15 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Ливърпул се намира в историческа негативна серия, непозната за тима от времето на Чърчил.

Снощи "червените" от Анфийлд загубиха с 1:4 от ПСВ Айндховен в Шампионска лига.

"Червените" имат 9 загуби в последните си 12 мача от всички турнири. Това е най-слабата серия за Ливърпул от сезон 1953-1954, а тогава министър-председател на Великобритания е Уинстън Чърчил.

"Емоциите са много негативни и разочароващи. Аз също се надявах и очаквах доста по-добро представяне. Играта беше далеч от това, с което сме свикнали. Дори и да губим, нашите представяния бяха по-добри.

Дори когато не играем добре, ние сме способни да вкараме две попадения и да създадем повече положения. Изпускаме твърде много ситуации и няма как да се конкурираме с най-силните", обясни мениджърът Арне Слот, който вече е поставен на дузпата. 

Всички новини и реакции след снощните мачове в шампионската лига четете в Gol.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Ливърпул Шампионска лига
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem