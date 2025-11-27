Какво се случва? Ливърпул с най-слабата си серия от времето на Чърчил

Ливърпул се намира в историческа негативна серия, непозната за тима от времето на Чърчил.

Снощи "червените" от Анфийлд загубиха с 1:4 от ПСВ Айндховен в Шампионска лига.

"Червените" имат 9 загуби в последните си 12 мача от всички турнири. Това е най-слабата серия за Ливърпул от сезон 1953-1954, а тогава министър-председател на Великобритания е Уинстън Чърчил.

"Емоциите са много негативни и разочароващи. Аз също се надявах и очаквах доста по-добро представяне. Играта беше далеч от това, с което сме свикнали. Дори и да губим, нашите представяния бяха по-добри.

Дори когато не играем добре, ние сме способни да вкараме две попадения и да създадем повече положения. Изпускаме твърде много ситуации и няма как да се конкурираме с най-силните", обясни мениджърът Арне Слот, който вече е поставен на дузпата.

