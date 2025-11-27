IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Любимец на феновете поема отново Берое

Хосу Урибе ще решава кризата при "зелените"

27.11.2025 | 11:05 ч. Обновена: 27.11.2025 | 11:06 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Опитният испански наставник Хосу Урибе официално се завърна в Берое, а новината бе потвърдена от старозагорския клуб. 

"Посрещаме отново Хосу Урибe в неговия втори период като старши треньор на Берое. Пожелаваме му много успехи начело на отбора", написа от клуба на своята страница във Facebook.

56-годишният специалист води Берое от миналата есен, като бързо се превърна в любимец на феновете в опит да наложи нападателен стил на отбора. Той обаче напусна след злополучния мач срещу Ботев Пловдив в Стара Загора, загубен с 0:6. Веднага след тази среща няколко футболист бяха отстранени от отбора и така и не играха повече за "зелените".

В своята кариера Урибе е водил редица испански отбор, по-известните сред които са Лас Палмас, Алавес, Хетафе и Ейбар.

