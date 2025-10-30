IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Жители на "Люлин" протестират срещу кризата с отпадъците

Заради протеста движението в рйона е затворено

30.10.2025 | 18:17 ч.
Срещу кризата с отпадъците и забавеното сметосъбиране жителите на столичния квартал “Люлин” се събраха на протест. Те затвориха за движение кръстовището на булевардите "Царица Йоанна" и "Петър Дертлиев" до метростанция "Западен парк”.

“От две седмици контейнерите не са почистени, казват протестиращите. Искаме най-накрая да се реши проблемът със сметоизвозването, което вече е в критично положение”, каза за БТА Светлозар Димитров. 

Той добавя, че пред блоковете мирише и се събират се плъхове. “Лъжа е, че се чисти в "Люлин", изчистват само леко забележими места, а навсякъде е мръсотия”, добавя протестиращия.

Протестът е охраняван от полицейски екипи.

Тагове:

боклук Люлин сметосъбиране простес Столична община София
