Жители на "Люлин" протестират срещу кризата с отпадъците

Срещу кризата с отпадъците и забавеното сметосъбиране жителите на столичния квартал “Люлин” се събраха на протест. Те затвориха за движение кръстовището на булевардите "Царица Йоанна" и "Петър Дертлиев" до метростанция "Западен парк”.

“От две седмици контейнерите не са почистени, казват протестиращите. Искаме най-накрая да се реши проблемът със сметоизвозването, което вече е в критично положение”, каза за БТА Светлозар Димитров.

Той добавя, че пред блоковете мирише и се събират се плъхове. “Лъжа е, че се чисти в "Люлин", изчистват само леко забележими места, а навсякъде е мръсотия”, добавя протестиращия.

Протестът е охраняван от полицейски екипи.